Разбор Лукомского и Палагина.

«Арсенал» разнес «Тоттенхэм» в дерби северного Лондона (4:1). Степень контроля и игрового перевеса была даже большей, чем кажется из счета.

Ключевая интрига в составе «Арсенала» – место Габриэла Магальяэса. Бразилец получил травму в сборной и пропустит несколько недель. Ранее при травме Уильяма Салиба подмену организовывал Кристиан Москера. Формально он третий номер на позицию. Но в конкретном случае речь про слот левого центрального защитника, поэтому Артета предпочел левшу – Пьеро Инкапиэ.

Томас Франк удивил выбором схемы. Основная для «шпор» по сезону – с четверкой в разных вариациях (4-2-3-1 или 4-3-3). На дерби датчанин выставил пятерку, которую пока первый и единственный раз использовал в Суперкубке Европы с «ПСЖ». Жертвой перестроения стал новичок Хави Симонс. Формально его место перешло дополнительному ЦЗ Кевину Данзо.

Что придумал Франк с новой схемой?

Коротко: пытался проверить позиционную атаку «Арсенала». Вне зависимости от схемы Франк предпочитает чередовать режимы – персонального прессинга и низкого блока. Этим оружием отлично владел его «Брентфорд». Сейчас со скрипом, но начинает «Тоттенхэм». В этот раз чередования не было. «Шпоры» не пытались давить и сразу же парковались. До перерыва владели мячом 32%. К первому голу «Арсенала» подошли вообще с 28%.

Внутри автобуса Франк предложил несколько деталей. Изначально «Тоттенхэм» располагался в схеме 5-2-3 с узкими позициями вингеров – Мохаммеда Кудуса и Вильзона Одобера.

Далее происходила трансформация. Одобер садился на одну линию к паре опорников Бентанкур-Пальинья. Кудус оставался повыше. Схема – уже не 5-2-3, а скорее 5-3-2:

Если розыгрыши «Арсенала» затягивались, Одобер мог сесть даже шестым защитником в линию:

Вероятно, держали в уме силу правого фланга «Арсенала». Это главное направление у команды Артеты даже в отсутствие Мартина Эдегора. Его «шпоры» старались перекрыть всеми силами – не только при помощи Одобера, но и постоянных смещений опорных. Левый фланг специально игнорировали. Кудус не поддерживал компактность и караулил редкие шансы для контратак.

Обе ставки провалились. Кудус вообще не получил моментов на пространстве. А «Тоттенхэм» хоть и подавлял прямую угрозу от Букайо Саки, не обрывал ее на корню. «Арсеналу» удавалось регулярно доставлять мяч в зону, которую оставлял Кудус в защите.

Первый тревожный сигнал прозвучал на старте, когда убойный момент после паса из опорной получил Деклан Райс. Дальше последовало наказание. «Шпоры» большой группой встречают на левом фланге. Не только не отбирают, но и позволяют доставить в уязвимую зону. Там уже караулят Эберечи Эзе и Микель Мерино.

Второй гол пришел после затяжного розыгрыша от Давида Райи, но «Арсенал» задействовал аналогичный маршрут.

«Арсенал» блестяще справился с проверкой позиционной атаки

План «Тоттенхэма» ставил задачей максимально проверить «Арсенал» в режиме позиционной атаке. На фоне большого количества голов со стандартов эта стадия кажется, если не проседающей, то хуже проверенной. Франк как раз решил протестировать.

В первом тайме мяч полностью передавался хозяевам – 68% владения и вообще 72% до первого гола. «Шпоры» выжидали в схеме 5-4-1, но так и не дождались возможностей для контратак (0 ударов за тайм). Рисунок встречи свелся к взлому «Арсеналом» этого блока.

Команда Артеты терпеливо душила соперника и закономерно дожала. Ключевой зоно вскрытия стала опорной «Тоттенхэма». Структура «Арсенала» при владении подразумевала три свободные десятки. Ими выступали Риккардо Калафьори, Эберечи Эзе и Микель Мерино:

Калафьори приходил сюда с левого фланга защиты, Мерино спускался с места нападающего, но при владении именно эта тройка отвечала за создание «Тоттенхэму» проблем в опорной. В рамках этого замысла важно было заполнять центр и оба полуфланга – конкретные позиции менялись. Тройка действовала весьма свободно.

Голы прямо или косвенно связаны с конфигурацией центра. У «Тоттенхэма» там стартовали Жоау Пальинья и Родриго Бентанкур. Вдвоем они оказались вынуждены разрываться между выдвижениями на Райса/Субименди для оказания ситуативного давления и противодействием описанному трио.

Ожидаемо не потянули такой объем. Для тушения пожаров была необходима помощь центральных защитников. И тут сразу ряд проблем. Во-первых, в рамках 5-4-1 эти механизмы у «Тоттенхэма» не очень отлажены – возникали банальные ошибки координации. Во-вторых, такие выдвижения открывали дыры в линии защиты, куда можно было врываться – чаще всего ими пользовались Деклан Райс и Леандро Троссард:

Из-за нехватки четких инструкций в этой стадии возникали ситуации, когда и дыра в линии возникает, и целевой игрок в опорной не накрыт. Первоисточником проблемы было именно преимущество «Арсенала» в центре.

Первый гол «Арсенала» – топ. Можно включать в учебники

Символично, что «Арсенал» вскрыл соперника именно затяжной позиционной атакой, в которой ключевую роль сыграла описанная выше проблема. В ходе атаки на 70 секунд и 20 передач у пассажиров внутри гостевого автобуса закружилась голова.

Мерино оказался свободным в опорной зоне. Защитники как раз колебались между двумя плохими решениями – либо открывать зону, либо давать время на подготовку паса:

Кевин Данзо сделал шаг, но не пошел до упора. Классический случай при возникновении дилеммы. Троссард, врывающийся на место форварда, за счет этого аспекта получил фору. Все правда как по учебнику.

Финальный элемент концепции ложной девятки – способность футболиста использовать свободу для обострения. Мерино исполнил отличную передачу вразрез.

Микель в очередной раз наглядно продемонстрировал плюсы такой конфигурации атаки и показал, что может качественно давать нужный функционал. Его игра в атаке сильно контрастирует с действиями Виктора Дьокереша – чистого нападающего. Возвращение шведа в старт при такой форме Мерино далеко не данность. Возможно, оптимальной вообще окажется конфигурация, в которой типажи чередуются в зависимости от соперника. Также не забываем про Кая Хавертца и Габи Жезуса. Артету ждет приятная головная боль.

«Тоттенхэм» пытался сыграть на слабости «Арсенала» из прошлого тура

К перерыву «шпоры» подобрались с нулем ударов по воротам. Примерно столько же было идей в атаке. Единственный повторяющийся паттерн – попытки устроить стандарт из фолов в центре поля.

Вот частая картина до перерыва. «Арсенал» нарушил правила на чужой половине, «Тоттенхэм» не пытается разыграть в короткий пас, а направляет защитников в штрафную, за заброс отвечает Гульельмо Викарио.

Возможно, штаб Франка пытался скопировать идею у предыдущего соперника «Арсенала». Один из голов от «Сандерленда» команда Артеты пропустила после аналогичного штрафного с чужой половины. Учитывая внимание Франка к стандартам, не кажется случайностью, что «Тоттенхэм» решил повторить за новичком АПЛ.

Проблема – исполнение. В штрафной пытались найти высокого и мощного Данзо. Но только пытались. Зацепиться за мяч у защитника не получалось. Либо Викарио не доводил мяч, либо сам Данзо проигрывал борьбу.

Альтернативой могли стать длинные ауты, Данзо тоже играет в них ключевую роль. Если выходит, бросает с любого фланга прямо в штрафную. В этот раз проверить навык не удалось. До перерыва Данзо представился только один шанс. В перерыве Франк убрал его с поля и вернулся к привычной схеме с четверкой.

Как Франк возвращал «шпор» в игру?

В перерыве «Тоттенхэм» произвел замену. Вместо Данзо появился Симонс. Франк расписался в провальности стартового плана. Пришлось возвращать команду к заводским настройкам. Вместо схемы с пятеркой – привычные по сезону 4-2-3-1 с десяткой Симонсом:

Помогло? Не сильно.

Спустя 30 секунд после перерыва «Тоттенхэм» пропустил третий мяч. Получилась копия двух предыдущих – с перегрузом левого фланга и пасом в зону Кудуса:

Прогресс можно разглядеть лишь в том, что «шпоры» начали больше владеть мячом и заигрывать с прессингом «Арсенала». Второй тайм даже выиграли по владению (54%). Проблема в том, что владение снова ничего не дало. Даже позволяя контролировать мяч, «Арсенал» держал гостей на отдалении от ворот. Проявился типичный баг для «Тоттенхэма» Франка – медленное продвижение с парой разрушителей Бентанкур-Пальинья.

Короткой строкой

● Эберечи Эзе – безусловный MVP. К топовому перфомансу без мяча добавил хет-трик и регулярную угрозу из опорной. Зона у границы штрафной – прямо офис Эзе. Классно открывается и уходит от опеки, а далее просто выбирает прием, с помощью которого накажет. Сегодня были и тонкие передачки, и удары, о которых теперь говорит весь мир.

● Эзе – супергерой матча, а скрытым выступил Деклан Райс . Его рывки до штрафной были особенно важны на фоне настолько закрытого соперника и без Дьокереша в атаке. Деклан имел шансы, но не забил. И все равно принес много пользы – например, вот так создавая бонусную свободу для Эзе:

К ценному движению в атаке Райс добавил традиционный набор в разрушении. Прекрасный перфоманс!

● Еще один комплимент летней кампании «Арсенала». На старте сезона отмечали влияние запасных, которые освежают атаку и приносят победные голы. Теперь надо говорить о глубине, которая появилась у «Арсенала» в центре защиты. Сегодня выбывшего Габриэла подменял Пьеро Инкапиэ. Выпало не самое сложное испытание, но все равно оставил приятное впечатление. В стиле бразильца выдергивался из защиты и топово поджимал. В концовке его заменил Кристиан Москера, который раньше выходил на позиции Салиба и тоже не проваливался. Сильный контраст с эпохой Роба Холдинга и Якуба Кивера. Теперь разрушение основной пары ЦЗ для «Арсенала» – не приговор.

● Шикарный гол Ришарлисона не изменил рисунок матча, но в нем есть любопытная деталь: голевой пас Жоау Пальинья подкатом – ассист, который прямо идеально вписывается в образ португальца.

***

Давайте откровенно: обычно мы разбираем топ-матчи. Эта встреча попала в эту категорию лишь по инерции. Между командами пропасть. «Арсенал» просто деклассировал соседей в двух разных режимах. Первый тайм – в рисунке с игрой первым номером. Во втором – на пространстве.

«Тоттенхэм» был заметно слабее во всех сценариях и стадиях. Стартовая адаптация Франка никак не выровняла заведомо проигрышную для «Тоттенхэма» картину – даже запутала команду и усугубила проблемы.

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield