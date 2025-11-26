8 мин.

Что вы пропустили в 12-м туре АПЛ: Пеп наорал на оператора, Габриэл не играет – и все равно достает Ришарлисона

Хет-трик Эзе с «Тоттенхэмом» – первый в дерби Северного Лондона в эпоху АПЛ

Эберечи Эзе – супергерой воскресенья. Летний новичок «Арсенала» впервые сыграл против «Тоттенхэма» в дерби Северного Лондона – и сделал хет-трик. Историческое событие: хет-триков в дерби не было с 1978 года. То есть в Премьер-лиге такое еще не случалось. Вот это Эзе разошелся.

Всего лишь четвертый хет-трик за всю историю северолондонских дерби.

На этом важные засечки не заканчиваются.

400 хет-триков – ровно столько забили в АПЛ. Игроки «Арсенала» здесь круче всех: в списке авторов целых 23 футболиста «канониров».

Чудо-гол Ришарлисона – сколько там было метров?

Вам же наверняка интересно. Такое нечасто увидишь.

Бразилец зашвырнул мяч в сетку (по-другому и не скажешь) с расстояния в 32,3 метра.

У Давида Райи времени на подсчеты не было.

Габриэл не играл, но все равно достал Ришарлисона

Травмированный Габриэл Магальяэс сейчас лишь зритель. Что не мешает оставаться на виду и поддерживать соперничество с «Тоттенхэмом».

Так защитник праздновал один из голов:

А после матча Габриэл нацепил футболку Эзе, взял его мяч с автографами, свой приз лучшему игроку «Арсенала» в октябре… и отметил на фото Ришарлисона. Чтобы форвард «Тоттенхэма» точно все увидел.

Представляете такое уведомление у себя на телефоне? И ваше лицо после этого.

Маскот «Бернли» Пчелка Берти предлагает сыграть в «Камень, ножницы, бумага»

Правда не вам, а радостным детишкам на первых рядах стадиона «Терф Мур». И уже не сегодня: надо было на матче «Бернли» – «Челси».

Опоздали! Увы.

Участникам наверняка было весело:

Санчес и Чалоба едва не привезли самый дурацкий пенальти года

«Челси» разыграл у своих ворот свободный. Вратарь Роберт Санчес покатил налево Трево Чалобе. Тот рукой остановил мяч на углу вратарской – дав понять, что игра возобновляется с этого момента.

Футболисты «Бернли» замахали руками, стадион загудел: а разве Санчес не ввел мяч? Чалоба же в этот момент показывал, что игроков «Бернли» не должно быть в штрафной.

Смотрелось неловко.

Но судья пенальти не дал, «Челси» продолжил атаку. И избежал нелепого пенальти: такой в прошлом сезоне назначили в ворота «Астон Виллы» в Лиге чемпионов. Пронесло.

Разбиравший ситуацию экс-защитник Джолеон Лескотт отметил: «Что спасло «Челси», так это то, что Санчес не коснулся мяча рукой у ворот, что означало бы возобновление игры». Ла-а-адно.

«Ливерпуль» лишь в 4-й раз проиграл дома в АПЛ в 3+ мяча

«Ноттингем Форест» увез из Ливерпуля ошеломительные 3:0.

Событие редкое: до субботних «Форест» такой победой на «Энфилде» в рамках Премьер-лиги отметились лишь три клуба – «Челси» (4:1 в 2005-м), «Вест Хэм»-2015 (3:0) и «Ман Сити» (4:1 в феврале 2021 года). Теперь в этой компании и «Ноттингем».

Не все выдержали такое зрелище:

Морган Роджерс пробил первый штрафной в Премьер-лиге. И забил – по технике одноклубника

А вы заметили, что «Астон Вилла» уже четвертая? Да, в топ-4 команда, которая впервые забила лишь в пятом туре. В футболе все быстро меняется.

Гостевую победу над «Лидсом» принес Морган Роджерс (2:1). Англичанин сделал дубль.

Особенно классным вышел второй гол – со штрафного. Самое поразительное, что для Роджерса это первый штрафной в Премьер-лиге. Даже не гол, а вообще удар. И сразу такая красота.

«Я называю эту технику исполнения Эми Буэндия. Он положил такой же перед паузой на сборные. Когда я осмотрелся, вокруг не было никого, кто отрабатывал бы удары на тренировках. И я подумал: «Почему бы и нет?», – рассказал Морган.

Браво.

Кстати, Роджерс – первый игрок «Виллы» с дублем на стадионе «Лидса» в АПЛ со времен Гарета Саутгейта (январь 2000-го).

Пеп ругался со всеми. Даже с оператором

Хорошо, что никто из нас не попался Гвардиоле под руку. После поражения от «Ньюкасла» (1:2) Пеп спорил с каждым на стадионе. Сначала выговаривал Бруно Гимараэсу – обсуждая второй гол «Ньюкасла» (там в толкотне у ворот досталось Доннарумме). Затем пошел к судьям.

А в довершение всего подошел к оператору с камерой. И не отстал, пока не убедился, что тот его хорошо расслышал.

Гласнер поскользнулся? Тренер «Пэлас» так и хотел

Мы точно так же делаем вид, что не бежали на автобус. Двери закрылись прямо перед носом? Ну и не надо.

Точно-точно, никаких сомнений.

Защитник «Кристал Пэлас» посвятил гол умершему другу

Даниэль Муньос забил «Вулверхэмптону» и показал заготовленную майку со словами для недавно умершего от панкреатита друга.

Первый ассист от вратаря в сезоне АПЛ

Постарался кипер «Вест Хэма» Альфонс Ареоля. Его заброс со штрафного нашел Каллума Уилсона – нападающий принял мяч на грудь и пробил.

Потом Ареоля занимался уже своими делами: сделал за матч с «Борнмутом» 10 сэйвов и сохранил для «Вест Хэма» ничью (2:2).

Тренеру «Брайтона» нет и 33, а 50 матчей в Премьер-лиге он уже провел

Фабиан Хюрцелер отметил драматичной победой над «Брентфордом» (2:1) тренерский юбилей – 50 матчей в Премьер-лиге.

32 года и 269 дней – здесь немец рекордно молодой. Перебил прежнюю отметку бывшего тренера «Фулхэма» Криса Коулмэна (34 года и 107 дней).

Гранит Джака поделился курткой

Капитан «Сандерленда» редко бывает добряком на поле (ценим не за это), но тут Гранит поступил мило и очень даже здорово:

Фото: Gettyimages.ru/George Wood, Stu Forster, Naomi Baker, Julian Finney

