Кукурелья – восторг, Араухо – вредитель.

«Челси» разнес «Барселону» в домашнем матче (3:0). После удаления Рональда Араухо в конце первого тайма матч превратился в формальность. Команда Энцо Марески элегантно довела до разгрома, но четкое преимущество лондонцев прослеживалось и в стартовом рисунке. В тексте разберем детали смелого плана итальянца.

Главным тактическим сюрпризом в составе «Челси» стал выход Педру Нету на позиции нападающего. Жоао Педро и Лиам Делап остались в запасе. Еще в старт вернулся Мойсес Кайседо, он отдыхал, когда играли с «Бернли».

Состав «Барсы» близок к тому, что разгромил 4:0 в выходные «Атлетик». Только два изменения. Френки де Йонг в опорной зоне рядом с Эриком Гарсией: он пропускал матч Ла Лиги из-за дисквалификации. И Араухо в центре защиты, с «Атлетиком» там стартовал номинальный левый защитник Жерар Мартин. Вероятно, Ханси Флик посчитал продолжение эксперимента на уровне ЛЧ слишком авантюрным.

Мареска мощно подготовился к прессингу «Барсы»

Игра «Челси» в стадии розыгрышей против высокого давления соперника – возможно, самый впечатляющий аспект плана Марески. Напомнило финал клубного ЧМ против «ПСЖ». Смелый, умный, точный и блестяще реализованный замысел. Общий элемент у соперников – узнаваемая модель прессинга, которую можно изучить и найти противоядие. Энцо очень хорош в таких поисках . Выявляет уязвимости и классно программирует команду бить в нужные точки.

«Челси» разыгрывал коротко и регулярно расставлялся так, чтобы создать четверку из трех защитников и вратаря Роберта Санчеса. Марк Кукурелья был левее, Уэсли Фофана шел направо, а Трево Чалоба и Санчес занимали места в центре.

В таком расположении «Челси» выманивал «Барсу». Еще и выжидали момент, когда начнется давление. Обычно вингеры «Барсы» (Ферран Торрес и Ламин Ямаль) играют между центральным и крайним защитником соперника. При таком расположении и настолько акцентированном использовании Санчеса как дополнительного полевого привычные ориентиры сбивались, каталонцы чаще путались и разрывались между двумя решениями.

Исходя из типологии ошибок, «Челси» либо находил свободного игрока на фланге, либо дожидался, пока к давлению присоединится Фермин Лопес – тогда возникало преимущество в центре. Тут еще помогало, что в атаке стартовал не чистый форвард, а Педру Нету, он может спускаться в полузащиту.

Стратегия Марески сработала, хотя она была рискованной. Геометрически «Челси» действовал очень неудобно для соперника, но совсем избежать ошибок при таком явном акценте на выманивание не получилось. Первый момент в матче возник именно у «Барсы» – и именно после неточности в розыгрыше. «Челси» все делал по конспекту и даже нашел игрока без опеки – просто свободный Рис Джеймс грубо ошибся.

Позитивных моментов из замысла Марески родилось намного больше. Бонус такого рискованного подхода с выманиванием – качество моментов. При успехе «Челси» получал классные выходы на пространстве.

Лондонцы классно вскрыли уязвимости давления «Барсы». Но порой прессинг сыпался в центральной зоне из-за внутренних проблем. Например, в этом моменте ключевой фактор – не геометрия «Челси», а обычный спуск Кайседо, за ним никто не пошел до упора. Далее опоздание «Барсы» на каждой стадии и острая атака через центр.

Хороший повод вспомнить нехватку Педри. Об испанце чаще говорят в контексте влияния на игру с мячом, но он не менее важен как сильное звено прессинга и организатор партнеров.

Мареска снова выбрал персональный прессинг в топ-матче

Особенность всех больших матчей «Челси» в этом сезоне – попытки подавить соперника с помощью персонального прессинга. В прошлом году Мареска переключал режимы и мог чередовать персоналки с режимом выжидания в среднем блоке. Этой осенью выкручивает смелость на максимум. Соперники либо совсем не справляются (случай «Тоттенхэма»), либо прибавляют, но ценой баланса (пример «Ливерпуля»).

Помимо смелости впечатляет подготовка к сопернику. Мареска очень тонко подстраивает стадию. Постоянно меняет роли игрокам. Хороший пример – спецзадания, которые достаются Мало Гюсто и Рису Джеймсу. От них зависит, кто выйдет на правом фланге защиты, а кто – в центре поля.

Против «Барсы» концепция не изменилась. Снова персональный прессинг по всему полю. До упора следовали даже центральные защитники «Челси».

Важнейшая деталь – персональная дуэль, которую Мареска устроил в центре поля. Джеймсу поручили преследовать Френки де Йонга – ключевого в составе «Барсы» без Педри игрока в плане продвижения.

Для этого Джеймса снова выпустили в полузащите. Рис справился почти без ошибок. Охотился за Френки в любой части поля. Иногда даже оказывался выше любого полевого «Челси».

Показательно, что редкий позитивный момент у «Барсы» прошел, только когда Джеймс устроил пересменку – передал Френки другому, Энцо Фернандесу. Аргентинец выключился и потерял концентрацию, такого вообще не допускал Рис.

В комплекте с персональным прессингом у «Челси» шли тактические фолы. Особенно циничным оказалось нарушение, с помощью которого Гюсто остановил Алехандро Бальде.

Прессинг «Челси» не стал дополнительным источником моментов, но держал «Барсу» на приличном отдалении от ворот. В равных составах гости даже чуть больше владели мячом (52% на 48%), но при этом намного реже доходили до чужой трети. Соотношение передач до удаления Араухо – 64:33 в пользу «Челси».

Вот главные ходы Марески в перерыве: получивший желтую Гюсто ушел – рисковать итальянец не стал, задание Джеймса перешло опорнику-разрушителю Андрею Сантосу, а Мойсеса Кайседо от персоналок освободили – эквадорец мог просто выбирать направление, где требовалась помощь (следствие игры в большинстве).

Угловые превращаются в бонусное оружие «Челси»

Решающий мяч лондонцы провернули после углового. Повезло с рикошетами и неразберихой в штрафной «Барселоны», но в целом этот аспект вышел на новый уровень. В Лиге чемпионов это первый гол «Челси» после стандарта, а вот в АПЛ есть уже восемь – второе место после «Арсенала». Большинство – именно с угловых.

Как правило, «Челси» выбирает два варианта. Первый – попытки найти Марка Кукурелью на ближней штанге. Несмотря на габариты, испанец хорошо выигрывает борьбу и скидывает дальше во вратарскую. Второй – Кукурелья идет помогать с коротким розыгрышем и в результате стягивает соперника на себя. Подача следует в зону, которую освободил Марк.

Против «Барсы» сработал третий вариант – с клубного ЧМ, там «Челси» активно работал над короткими розыгрышами. В главной роли снова Кукурелья. Первый тревожный сигнал для «Барсы» прозвучал на третьей минуте, когда мяч «Челси» был не засчитан из-за игры рукой Уэсли Фофана. К нему привел короткий розыгрыш в соотношениях 4-в-2. Уже здесь «Челси» мог использовать свободу Кукурельи.

В эпизоде с засчитанным голом на помощь партнерам вышел Рональд Араухо. Этого было мало. Теперь «Челси» разыгрывал в соотношении 4-в-3.

Не только довели до Кукурельи, но и воспользовались зоной, которую оставил Араухо.

Забавно, что после перерыва «Челси» попробовал фирменный по сезону вариант – с подачей Кукурельи на ближнюю. «Барса» снова не справилась, но в этот раз хотя бы удалось избежать гола.

Надо отдельно поговорить про Кукурелью. Очень надо!

Вот лишь короткий список достижений Марка в этом сезоне:

– выигранные кошки-мышки с Мохамедом Салахом. Не великое достижение, учитывая форму Мо, но заразительный пример для коллег по амплуа. Теперь такое проворачивают в АПЛ через тур – явно под влиянием Кукурельи.

– доминирование над Мохаммедом Кудусом из «Тоттенхэма» в личной дуэли. Несмотря на второго дриблера АПЛ в соперниках и отсутствие подстраховки (там тоже был персональный прессинг), топово справился с задачей.

– теперь тотальный перфоманс против Ямаля. У Ламина прошла только одна обводка на чужой половине. Для любого другого защитника уже был бы успех. Кукурелья добавил к этому еще кучу пользы.

В комплекте с уничтожением лучших вингеров планеты у Марка идет еще много всего недооцененного. Постоянное переключение ролей в позиционных атаках, важнейшая – как убедилась «Барса» – роль на угловых и топовый тайминг рывков в штрафную. Это части почти любого перфоманса Марка.

Один из лучших игроков сезона.

Араухо подвел «Барсу». Снова!

Спонсор раннего завершения матча – Рональд Араухо. После удаления «Барса» перешла на пассивные 4-4-1, уже проигрывая 0:1, и вынуждена была обороняться без прессинга. Защищаться в таком режиме команда не приучена. Итогом стал самый предсказуемый тайм сезона.

Похоже, пора зафиксировать: Араухо – слабое звено в нынешнем стиле «Барсы». В отдельных играх его уязвимостями при владении пользовались даже во времена Хави. Теперь эти слабости известны вообще всем. А оборона при такой высокой (и синхронной) линии не подходит ему в плане защитных функций.

Так формулируются долгосрочные и хорошо известные проблемы. После ухода Иньиго Мартинеса один слот в центре защиты стал более вакантным. На этом фоне Араухо получает больше шансов, чем должен, и дает поводы бить в хорошо известные болевые точки. Сначала – соперникам. А после игр – нам. Расклад кажется таким очевидным, разжеванным и надоевшим, что даже неудобно в очередной раз критиковать уругвайца.

Но, увы, ситуация не меняется. Более того, Рональд совсем себе не помогает необязательными привозами. Его две желтые уместились в 13 минут. Первая – глупейшая за спор с судьей (с физическим контактом, а не просто разговоры – не оставил выбора, кроме карточки). Вторая – совокупность поздней реакции на эпизод и плохого решения.

Флик побоялся выставить молодого Жерара Мартина на неродной позиции, хотя эксперимент против «Атлетика» получился скорее успешным. Постфактум перестраховка выглядит лишней: у «Челси» не было чистого форварда, Мартин позволил бы Пау Кубарси действовать на более привычной позиции, под требования высокой линии «Барсы» он подходит лучше, а при владении дает левую ногу на месте левого центрального защитника – Флик такое ценит.

***

«Челси» прекрасно подготовился к «Барсе»: выглядели лучше и в равных составах, и тем более после удаления. Кроме опасных стандартов, регулярно наказывали за дыры в давлении и специально провоцировали проблемы в этой стадии.

Мареска еще раз показал, насколько он силен в подготовке к стилистически узнаваемым соперникам. Очередной прекрасный персонализированный план. Впечатляют не только придумки, но и умение перенести их на поле.

В таких встречах команды Энцо выглядят буквально запрограммированными.

