Артем Буторин – о детстве шведского бомбардира.

У форварда-сенсации сезона Виктора Дьокереша сегодня очередное представление – его «Спортинг» принимает «Арсенал». В прошлом туре швед расстрелял хет-триком «Ман Сити», закрепив феноменальную статистику: 5+1 в ЛЧ и 16+11 в чемпионате Португалии этого сезона. В прошлом выдал в Примейре 29+10.

На монстра уже охотятся «Арсенал», «Милан», «Бавария» и другие топ-клубы. Пусть готовят 100 млн евро. Тем безумнее факт: до 25 лет Дьокереш не играл в высших лигах!

Чем же он занимался?

Первый клуб Дьокереша: 5 скамеек вместо трибун и турниры без очков

Виктор Дьокереш всегда был рядом с футболом. В районе Аспуден на юге Стокгольма, где вырос Вик, стоит Аспудспаркен: парк с зелеными полянами, столами для пикника, детской площадкой, бассейном и удобной инфраструктурой для больших семей. На вершине – начальная школа, куда ходили почти все дети района, сначала заселенного рабочими, а потом – художниками и другими интеллигентами.

Рядом – темно-зеленое искусственное поле, постоянно забитое детворой. На нем пропадал и Виктор. До Аспудспаркена Дьокерешу-младшему всего пару станций метро, но пешком привычнее – тем более подъем в горку уже хорошая разминка перед футболом.

Увлечение Виктора поддерживала вся семья: отец Стефан, мама София и сестра Клара, родившаяся на четыре года раньше. Семья не так давно в Стокгольме – начало шведской истории род Дьокерешей получил в крошечном Стугуне, где до 2010 года жило 659 человек.

В 1956-м в Венгрии произошло вооруженное восстание против просоветского режима. Молодой венгр по фамилии Дьокереш сбежал в Стокгольм – подальше от стрельбы и смертей. Жизнь в большом городе оказалась дорогой, и беженец приютился в Стугуне, муниципалитет Рагунда, округ Емтланд. Это вторая по величине провинция Швеции, примерно 8% всей страны. До Стокгольма 500 км, температура выше 10 градусов почти не поднимается.

В Стугуне Дьокереш обжился, женился и воспитывал четырех детей. Трое полюбили футбол, но только Стефан добился успеха. Отец Виктора начинал в «Стугунс Боллклуб», в 90-х засветился в «Эстерсунде» – сейчас про этот клуб заговорили благодаря Грэму Поттеру, который поднял его из четвертого дивизиона до 1/16 финала Лиги Европы и победы над «Арсеналом» на «Эмирейтс» в 2018-м.

По окончании карьеры Стефан Дьокереш с семьей жил уже в Стокгольме и устроился тренером в «Аспуден-Теллус». Туда в шесть лет залетел и Виктор.

Это крошечный клуб из подземелья шведского футбола, который живет на членские взносы и государственные субсидии. Стадион принадлежит городу, вместо трибун 5-6 скамеек, на которых помещается 3-4 человека. Обычно родственники воспитанников академии и скауты клубов побольше.

На стадионе два небольших сооружения, больше похожих на грузовые контейнеры или гаражи. В одном всякий хлам и инвентарь, другой используют как музей и офис: парочка столов для директора и тренеров, детские кубки стоят прямо на полу. Мячи для пацанов тренер хранит в багажнике.

Совсем скоро жизнь скромного «Теллуса» изменится: в Аспуден наконец дошли поощрительные деньги, которые после трансфера полагаются клубу, воспитавшему игрока. В 2023-м «Спортинг» купил Дьокереша у «Ковентри» за 24 млн евро, и «Теллусу» перечислили примерно 300-400 тысяч.

«Это невероятно медленный и тяжелый процесс. Он адаптирован для больших клубов, а вот для таких маленьких как мы – все очень неудобно», – говорит президент клуба Бьорн Турессон.

В «Теллусе» пока не решили, на что конкретно пойдут деньги, но точно на инфраструктуру. Дьокереш – без сомнения самый звездный воспитанник клуба. Но, по словам Турессона, даже за такие заслуги стадион в честь форварда не переименуют.

После зачисления в «Аспуден-Теллус» дорога до поля у Дьокереша занимала уже не 20 минут. Приходилось после школы ехать на метро. Радовало, что на тренировках рядом был отец, который учил футболу и следил за прогрессом.

«Родители должны поддерживать выбор детей, но не подталкивать их. В Швеции так не работает. Если бы какой-нибудь отец пришел на тренировку сына и начал бы кричать, указывая, что делать, его бы немедленно исключили», – рассказывал президент Турессон.

В «Теллусе» особая система: тренеры не нагружают детей схемами, сложными позициями и заданиями – парни играют в удовольствие. В детских турнирах Аспудена вообще нет таблиц, очков и статистики.

Волонтер Дэвид Хегетор, помогавший с организацией турниров U-10, рассказывал: «На таких турнирах нет строгих правил и тренеров. Все должно быть справедливо, выходить на поле нужно по очереди, чтобы успели все. Но Виктор хотел играть всегда, все матчи. Если бы была возможность, он бы непременно сделал это. Периодически я сажал его на скамейку, а он злился: «Зачем мне отдых?»

Когда парни подросли, и наконец появились счета и победители, Дьокереш много плакал.

«Однажды увидел его возле поля, он выглядел очень расстроенным и рыдал. Хотя особых причин не было, ничего серьезного не случилось», – вспоминал ветеран «Теллуса» Ивар Биргерссон.

«Аспуден» был такой себе командой и часто проигрывал, Виктору это не нравилось – отсюда и слезы. Ради побед цеплялся за каждую возможность.

«Он часто ходил на тренировки, тратил часы на дорогу туда-обратно. Задерживался после занятий, оставался, чтобы поиграть с друзьями или старшими ребятами», – рассказывала директор клуба и волонтер Ханна Бергандер.

Ханна до сих пор работает в «Теллусе», но теперь под ее клубным пуховиком обязательно надета джерси «Спортинга» с фамилией ее звездного воспитанника.

Виктор чувствовал, что превосходит других, и часто брал игру на себя: тащил мяч и бил, когда лучше пасовать, кричал на партнеров и думал, что без него уж точно не выиграть. С таким характером друзей не найти.

«Его отношения с парнями? Ха-ха, без комментариев! Это было трудно, потому что он слишком сильно хотел побеждать. И очень часто спорил с другими», – смеялся Йоран Тель, один из первых тренеров Дьокереша.

При этом Виктор не сильно-то выделялся. Босс Турессон вспоминал: «Он не был худшим. Но поначалу и звездой не был. У нас хватало других парней, которые были так же хороши».

Скаут считал Дьокереша пухлым, а он стал лучшим бомбардиром Евро без единой победы. Путь в основу открыл разговор в баре

Усердная работа и дисциплина все же сделали Дьокереша лидером «Теллуса». Со временем единоличные забеги с мячом обрели логику, парнишка окреп, появились скорость и мышечная масса.

Логичным шагом выглядело повышение в одну из крупных академий Стокгольма. На Юге города правил «Хаммарбю», на севере – АИК, в центре – «Юргорденс». Была и четвертая сила, она и вмешалась: клуб «Броммапойкарна» без богатой истории и возможностей, но с успешной системой тренировок и яркими воспитанниками.

Там выросли Деян Кулусевски («Ювентус» и «Тоттенхэм»), Лукас Бергвалль («Тоттенхэм»), Альбин Экдаль («Гамбург», «Сампдория»), Хьяльмар Экдаль («Бернли»), Людвиг Аугустинссон («Вердер», «Севилья», больше 40 матчей за сборную), Йон Гвидетти (академия «Ман Сити», «Фейеноорд», «Селтик», «Сельта»), Карл Старфельт («Рубин», «Селтик», «Сельта») и другие.

Будущего бомбардира в «Теллусе» разглядел скаут «Броммапойкарны» Дэвид Эклунд. 10-летний Дьокереш выделялся, но скаут сомневался: «После первых пяти игр Виктор показался мне слишком медлительным и пухлым».

Эклунд переключился на другие цели и через год-другой вновь встретил Дьокереша.

«Тогда его руки были такими большими и сильными. При рукопожатии уже я почувствовал себя подростком», – удивился скаут.

Тогда Эклунд забронировал место на одной из тех самых пяти скамеек арены «Теллуса». И очень расстроился, когда не увидел форварда на поле – хотя Виктор был в заявке. Дэвид на всякий случай переспросил.

– А чего Дьокереш не играет?

– Почему не играет? Играет.

– Хм, а где он?

– Так вон же, в воротах. У нас вратарь травмировался.

«Броммапойкарна» пару лет тянула с приглашением, пока скаутов все еще смущали скорость и техника.

Карьеру Виктора курировал отец Стефан: вместе они обсуждали варианты и решали, где больше шансов на прогресс. Вместе решили, что лучшим шагом будет «Броммапойкарна»: 14-летнего Виктора забрали на контракт, но разрешили тренироваться и играть за «Теллус».

В главном клубе видели проблемы. «Он часто передерживал мяч. Пришлось работать над этим. Он очень упрямый, никому не доверял и предпочитал все делать сам», – делился Эклунд.

Резкий взлет случился в 2015-м. «Броммапойкарна» выступала во втором по силе дивизионе и тонула в травмах. Главный тренер Магни Фаннберг жаловался скауту Эклунду в баре: «Мы потеряли всех нападающих! Что же делать? У тебя есть кто-нибудь на примете?»

Тут-то и вспомнили про 17-летнего Дьокереша – из юниоров он казался самым мощным и готовым к игре со взрослыми. В августе 2015-го он дебютировал на профессиональном уровне: выскочил на 85-й минуте против «Эстерсунда» – команды, в которой когда-то блистал его отец Стефан. Через пару недель оформил первый дубль в Кубке против «Сильвии» (3:0).

В том сезоне Дьокереш еще семь раз выбежал на замену, а «Броммапойкарна» покинула второй дивизион. Как ни странно, вылет помог Виктору: некоторые игроки ушли, а тренер Магни Фаннберг ставил на молодежь. Такая у клуба философия: вылет и поражения – не проблема, главное – сохранить идентичность.

Благодаря таким ценностям Дьокереш раскрылся: на низшем уровне быстрее освоился среди взрослых. «Броммапойкарна» тут же вернулась в лигу выше, а Дьокереш забил девять мячей. Следом – стремительная победа во втором дивизионе и выход в элиту! Дьокереш и тут внес большой вклад: в 19 лет во втором дивизионе сделал 13+5.

Капитан «Броммапойкарны» Густав Магнуссон восхищался: «Сразу понял, что он особенный. У нас было много молодых игроков, но Вик был особо упрямым и решительным. Он знал чего хочет и был сосредоточен только на этом».

Хотя проблемы пока никуда не уходили – вот еще одна история от Магнуссона.

«На одной из тренировок мы оторвались в контратаку. Я бежал рядом и просил пас. Он даже не посмотрел на меня. Ему было пофиг, он никогда не отдавал мяч. От обиды я даже сел в центре поля. Порой с ним было неприятно иметь дело», – ругался капитан.

Не слишком доволен был и главный тренер Фаннберг: «Виктор был диким, очень агрессивным. Помню, как парни постарше постоянно твердили ему, чтобы он успокоился. А Вик рисковал и шел ва-банк. Он просто хотел победить, хотел всего и сразу».

Из второго дивизиона Виктор поехал на Евро U-19, где Швеция не выиграла ни одного матча, но форвард «Броммапойкарны» забил три мяча и стал лучшим бомбардиром. Там-то его и заметили скауты европейских клубов.

Дьокереш закрепил шумный 2017-й шикарным голом в четвертьфинале Кубка Швеции против «Эльфсборга» из высшего дивизиона: принял мяч на фланге, продавил защитника, убежал от двоих и катнул между ног вратарю. Ни следа щуплости и медлительности, которые смущали ранее.

«Он просто прошел их всех! Они накинулись на него, но не смогли остановить. Этот гол – мое любимое воспоминание о Дьокереше», – ликовал директор «Броммапойкарны» Питер Аппельквист.

Один гол в «Брайтоне», злость фанатов «Суонси», новая позиция в Германии

В последней игре в Швеции Дьокереш оформил хет-трик, помог «Броммапойкарне» выиграть второй дивизион, но в вышке так и не засветился. В 2018-м перспективного юниора схватил «Брайтон», который только готовился удивлять Премьер-лигу яркими трансферными попаданиями.

Некоторые в «Броммапойкарне» поражались спросу на нападающего. Например, тренер Далибор Савич: «Он поздно развился. Виктор не был лучшим ни в одной из молодежных команд «Броммапойкарны». В академии играли парни талантливее. Виктор же оказался решительнее, сосредоточеннее, трудолюбивее и упрямее».

Для «Брайтона» Дьокереша нашел скаут Сэм Джуэлл, который позже перешел в «Челси. После его наводки включились Джон Морлинг (тренер академии) и Сайон Раск (тренер U-23). Разглядели редкое сочетание техники и физики и убедили босса Тони Блума потратить рекордную для академии сумму: по данным Transfermarkt, речь о миллионе евро. The Times утверждает, что цифра больше, но без конкретики.

Стефан Дьокереш решил, что это лучший вариант для карьеры сына, и семья переехала в Англию. Перспективы выглядели сказочно: новый клуб ставит на молодежь, под боком папа, мама и сестра. «Брайтон» даже нашел место для девушки Дьокереша: Аманда Нильден тоже играла за «Броммапойкарну» и переехала в Англию вместе с бойфрендом.

Спустя полгода Дьокереш говорил: «Честно говоря, было сложно переезжать. Футбол в Англии сильно отличался от того, в который я играл раньше. Отсутствие знакомых – тоже большая проблема. Теперь, спустя полтора года, я обосновался, и мне все нравится».

Все еще немного корявый форвард проиграл конкуренцию Дэнни Уэлбеку, Аарону Коннолли и Нилу Мопе. Один из партнеров анонимно рассказал Daily Mail: «Дьокереш выглядел не в своей тарелке. Мы давали ему мяч, а он отскакивал от него. Он просто постоянно его терял».

К основе «Брайтона» такого форварда не подпускали. За два сезона в молодежной Премьер-лиге швед забил 12 мячей, за основу в Кубке Англии и Кубке лиги накопил восемь игр. После единственного гола «Портсмуту» о Дьокереше публично заговорил Поттер.

«Вижу в Викторе особые качества. Нелегко играть в атаке одному, но мы поручили ему эту роль. Он учится, должен двигаться вперед, и награда придет».

Но вместо основы Дьокерешу предложили аренду. Сам он настаивал на смене обстановки и варианте за границей. Как раз появился бодрящий шанс в «Санкт-Паули». Немцы увидел в Дьокереше флангового нападающего. И не прогадали. Слева он выбил 7+4 (19 матчей в старте) во второй Бундеслиге.

По возвращении «Брайтон» настоял, чтобы форвард развивался в Англии и наконец привыкал к местным скоростям. Так случилась ужасная аренда к Стиву Куперу в «Суонси»: 0+0 за полгода в Чемпионшипе и удивленные взгляды фанатов – кто это вообще и зачем он приехал?

Не все в «Ковентри» хотели покупать Дьокереша. А он в мгновение стал монстром

Мяч от Дьокереша отскакивал так же, как в дубле «Брайтона», 35% передач улетали соперникам – от прорывного отрезка в «Санкт-Паули» ничего не осталось. Виктора оставили в Чемпионшипе, но перевели из «Суонси» в «Ковентри». Уже без особых надежд: в договор включили пункт необязательного выкупа за миллион евро.

В неуклюжего шведа поверил Крис Бадлан, главный скаут «Ковентри». Он сфокусировался на немецком опыте Дьокереша: «В «Санкт-Паули» использовали его слева, а он все равно забивал. Виктор соответствовал типажу, который искал «Ковентри» – мощный и атлетичный нападающий, способный растянуть оборону».

Во второй части Чемпионшипа-2020/21 Дьокереш вышел на поле 19 раз (7 в старте) и сделал 3+0. Ничего выдающегося, но Бадлан настаивал – надо выкупать за миллион. Анонимный источник Daily Mail отмечал: «Многие в клубе удивились этому решению и пожимали плечами».

Главный тренер Марк Робинс нащупал проблему: «Когда мы только подписали его, я сказал, что он слишком торопится. Так и оказалось! Он все хотел сделать побыстрее: скорее добежать до ворот и пробить».

Прорыв случился летом 2021-го. Кажется, раньше мешали аренды. Дьокереш их не любил и говорил: никто не делает ставку на арендованных, они лишь временный вариант.

После полноценного трансфера в «Ковентри» Виктор почувствовал поддержку и включил свое лучшее качество – упорство и целеустремленность отмечали еще в Швеции. А президент «Аспуден-Теллуса» Бьорн Турессон говорил: «У него суперсосредоточенный ум. Он ничем больше не занимался и не думал ни о чем, кроме футбола. В Германии Виктор сильно повзрослел, потому что был более-менее один».

Из отпуска вернулся другой Дьокереш: партнеры по «Ковентри» обалдели, когда увидели подкаченного и мотивированного здоровяка. «Он вдруг стал монстром! Буквально из ничего, – перешептывались в клубе.

Та перспектива, о которой раньше только говорили, наконец реализовалась. В первом полноценном сезоне за «Ковентри» Дьокереш настрелял 17+5 – так много не забивал даже в шведских подвалах.

Помощник главного тренера «Ковентри» Ади Вивиш удивлялся: «Он почувствовал уверенность, когда в клубе выкупили его и сказали ему: «Ты будешь нашей девяткой». С того дня он просто начал издеваться над соперниками. Прибавил физически, превратился во что-то невероятное».

Деннис Лоуренс из тренерского штаба добавлял: «Виктор стал человеком-оркестром. Он мог и придержать мяч, и потащить команду за собой. Стал игроком без потолка».

Была лишь одна проблема: он сильно парился, когда не забивал несколько игр – ругал себя за сухой матч и накручивал. Отпускало, только когда прерывал серию.

Скаут Крис Бадлан рассказывал: «Его карьера была распланирована поэтапно. В то время он был немного неряшливым футболистом, но очень сильным и аккуратным ментально».

Плюс наладились отношения с партнерами. Видимые эгоистичность и высокомерие исчезли, в «Ковентри» он быстро стал своим. Конечно, не душой компании, но вечеринки не пропускал и, по словам одноклубников, был хорошим другом.

А вот страсть к победам осталась. Как и в начале карьеры, Дьокереш переживал из-за неудач, пусть и не плакал. Однажды в отпуске проиграл своей девушке в теннис и не разговаривал с ней несколько дней.

«Конечно, весь отпуск это не испортило, тут мне повезло. Но я играл в теннис немного хуже Аманды и не очень хорошо воспринял этот факт. Произошла небольшая ссора, мы похожи во взглядах на поражение. Мы не разговаривали день или больше», – оправдывался Дьокереш.

В «Ковентри» отмечали: «Он ненавидел проигрывать даже в двухсторонках. Требователен и к себе, и к тренерам. Когда чувствовал, что не получил максимум от тренировки, просил задания, чтобы поработать еще».

Следующим летом партнеры вновь удивились, увидев Дьокереша после отпуска – как, ты все еще здесь? Считалось, что после прорывного сезона швед уедет на повышение. Но владелец Дуг Кинг требовал от покупателей 25 млн евро, да и сам Виктор хотел закрепить успех в Чемпионшипе.

Не прогадал: 21+10 и финал плей-офф. В решающем матче «Ковентри» отдал «Лутону» путевку в АПЛ только в серии пенальти.

В феврале 2023-го Вик забил победный «Сандерленду», и главный тренер соперника Тони Моубрэй разводил руками: «Он на ярд быстрее и на ярд мощнее остальных. Не говорю, что он обязан попробовать себя в АПЛ, но кто сейчас там похож на него? Кто такой же быстрый, сильный и высокий? Ну, допустим, Холанд».

За Дьокерешем пришли из «Эвертона», «Вест Хэма», «Вулверхэмптона» и «Брентфорда», но швед вместе с отцом выбрал португальскую Примейру: по словам агента Хасана Четинкая, из-за желания работать с Рубеном Аморимом.

Спустя год тренер «Спортинга» назвал Дьокереша голодным, ненасытным и одержимым. И отметил его тело: «Оно будто послано богами». Такой формы Дьокереш добился через упорный труд: сейчас его рекорд в становой тяге 220 кг. Пухлые щеки и щуплые плечи Виктор исправил в спортзале, невысокую скорость компенсирует агрессией и мощью.

«Я много и последовательно тренируюсь. Не пропускаю занятия и никогда не хотел их пропускать. Я должен быть конкурентоспособным», – описывал себя Дьокереш.

Его главное оружие – целеустремленность и уверенность. Тренер «Ковентри» Деннис Лоуренс вспоминал: «Я дико смеялся, когда увидел, как Дьокереш забил за «Спортинг» со штрафного. Он пытался бить в «Ковентри», но я ему говорил: «Не-не-не, Вик, ты не на штрафных, забудь про это!»

А в ответ: «Ну уж нет, я знаю, что могу». И сейчас он забивает со штрафных в Португалии. У него невероятная способность фокусироваться в достижении цели».

***

10 лет назад Виктор Дьокереш тряс щеками в атаке «Аспуден-Теллуса» и слушал советы отца. Восемь лет назад бесил партнеров по «Броммапойкарне» эгоизмом и прямолинейностью. Пять лет назад корячился в дубле «Брайтона», а два сезона назад – покорял Чемпионшип.

До 25 лет Виктор Дьокереш ни разу не играл в высшем дивизионе. Сейчас его ценник пробил 100 млн евро, и следующим летом он наверняка проснется в топ-клубе. Его таинственный жест после голов очаровал фанатов, и многие мечтают поскорее увидеть дуэль с Холандом в АПЛ.

Всего этого не случилось бы без целеустремленности. А еще, возможно, без Дэвида Эклунда, который первым в мире разглядел талант в пухлом 10-летнем пацане. Несмотря на такой успех, Дэвид по-прежнему ищет талантливых подростков в подвалах Скандинавии. И пожимает плечами:

«Я уже давно не видел игру Виктора. А зачем? Я больше не смогу его купить».

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Фото: Gettyimages /Stringer, Bryn Lennon / Staff, Stu Forster / Staff, Matthew Lewis / Stringer, Stuart Franklin / Staff, Marc Atkins / Stringer, Stu Forster / Staff; x.com