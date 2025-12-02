Каманцев о том, что он не был судьей: «Думаю, это вызывает вопросы у ФИФА и УЕФА, но я не самодур. За спортивную часть отвечает Мажич, а у меня организационные задачи»

Павел Каманцев объяснил, почему работает в судействе, хотя не был арбитром.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев вспомнил разговор с представителями УЕФА и ФИФА по поводу его статуса в российском футболе.

– По правилам УЕФА и ФИФА руководить судьями должен бывший судья. Вы не бывший судья. Может ли это вызывать вопросы?

– Думаю, это вызывает вопросы у ФИФА и УЕФА. Но это не моя проблема: я не судья и не собираюсь им становиться. Мы общались на эту тему год назад с комиссией УЕФА, которая приезжала на судейскую конвенцию в Турцию.

Понимаю, почему есть такое ограничение – чтобы в разных странах политики и самодуры не захватывали власть в судействе. Но я не самодур, а по спортивной части за судей как отвечал бывший арбитр, так и отвечает. Это Милорад Мажич.

А руководитель судейского комитета – это кто?

Человек, который открывает заседание и подписывает протокол. Мой голос в комитете – один из 10. Что он решает? Какие судьи пойдут или не пойдут наверх? Это завязано на один мой голос?

А все остальное, что я делаю, никак не связано с руководством комитета. Я могу разработать программу развития, получить одобрение руководства РФС, согласовать с клубами – и реализовать. Это не право подписи на финансовом документе, это мой навык. Он не связан с ролью главы СК.

Исправить, что я не судья, не могу. Все бросить и уйти на этом основании – тоже. Потому что Александр Валерьевич [Дюков ] ответит: «Зачем тогда начинал этим заниматься? Я тебя не пойму».

Никто не поймет.

Конечно, если УЕФА пришлет требование в РФС, что надо убирать, я не буду держаться за пост. Если нас завтра восстановят в правах и приглашение судей в ЛЧ будет зависеть от моего решения, я освобожу должность.

– А что вам люди из УЕФА ответили?

– Что требования конвенции для всех одинаковы и должны соблюдаться. Я сказал, что привык смотреть в суть документа, а не столько на отдельные формальные положения. Как судить я никому никогда не указывал, а делаю в своей зоне ответственности, что могу.

Начав эту работу с Ашотом Рафаиловичем [Хачатурянцем ], совместно с РФС и РПЛ мы подняли зарплаты, сделали индексацию постоянной, ввели медицинскую поддержку, наняли фитнес-инструкторов, привели итальянских тактиков, восстановили программу «Таланты и наставники», четко прописали правила в Дисциплинарном кодексе, кого наказывать, по каким нормам.

Да, я не судья, и что? У меня другие задачи – организационные.

В том числе посчитать и обоснование бюджет проекта ВАР, обсудить с китайцами, как распределять валютные риски, как проводить оплату – в рассрочку или как-то иначе. Там куча нюансов, где можно сделать дешевле. Чтобы на сэкономленное судьи получили бонусы, например, или реализовать другие инициативы.

Если бы в России существовал человек с опытом в судействе и обладающий необходимыми компетенциями для всего, что мы сделали, конечно, это было бы лучше. Честно. Но есть ли такой человек?

Это вам решать. А мы немедленно готовы привлечь такого человека для работы в РФС.

Акцентирую: по судейским вопросам мы стремимся формировать команду из лучших доступных нам специалистов с безупречной репутацией. А, соответственно, суть и дух судейской конвенции соблюдается на сто процентов, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу” .

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом