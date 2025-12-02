  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каманцев о том, что он не был судьей: «Думаю, это вызывает вопросы у ФИФА и УЕФА, но я не самодур. За спортивную часть отвечает Мажич, а у меня организационные задачи»
7

Каманцев о том, что он не был судьей: «Думаю, это вызывает вопросы у ФИФА и УЕФА, но я не самодур. За спортивную часть отвечает Мажич, а у меня организационные задачи»

Павел Каманцев объяснил, почему работает в судействе, хотя не был арбитром.

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев вспомнил разговор с представителями УЕФА и ФИФА по поводу его статуса в российском футболе. 

– По правилам УЕФА и ФИФА руководить судьями должен бывший судья. Вы не бывший судья. Может ли это вызывать вопросы? 

– Думаю, это вызывает вопросы у ФИФА и УЕФА. Но это не моя проблема: я не судья и не собираюсь им становиться. Мы общались на эту тему год назад с комиссией УЕФА, которая приезжала на судейскую конвенцию в Турцию. 

Понимаю, почему есть такое ограничение – чтобы в разных странах политики и самодуры не захватывали власть в судействе. Но я не самодур, а по спортивной части за судей как отвечал бывший арбитр, так и отвечает. Это Милорад Мажич. 

А руководитель судейского комитета – это кто? 

Человек, который открывает заседание и подписывает протокол. Мой голос в комитете – один из 10. Что он решает? Какие судьи пойдут или не пойдут наверх? Это завязано на один мой голос? 

А все остальное, что я делаю, никак не связано с руководством комитета. Я могу разработать программу развития, получить одобрение руководства РФС, согласовать с клубами – и реализовать. Это не право подписи на финансовом документе, это мой навык. Он не связан с ролью главы СК.

Исправить, что я не судья, не могу. Все бросить и уйти на этом основании – тоже. Потому что Александр Валерьевич [Дюков] ответит: «Зачем тогда начинал этим заниматься? Я тебя не пойму». 

Никто не поймет. 

Конечно, если УЕФА пришлет требование в РФС, что надо убирать, я не буду держаться за пост. Если нас завтра восстановят в правах и приглашение судей в ЛЧ будет зависеть от моего решения, я освобожу должность. 

– А что вам люди из УЕФА ответили? 

– Что требования конвенции для всех одинаковы и должны соблюдаться. Я сказал, что привык смотреть в суть документа, а не столько на отдельные формальные положения. Как судить я никому никогда не указывал, а делаю в своей зоне ответственности, что могу. 

Начав эту работу с Ашотом Рафаиловичем [Хачатурянцем], совместно с РФС и РПЛ мы подняли зарплаты, сделали индексацию постоянной, ввели медицинскую поддержку, наняли фитнес-инструкторов, привели итальянских тактиков, восстановили программу «Таланты и наставники», четко прописали правила в Дисциплинарном кодексе, кого наказывать, по каким нормам. 

Да, я не судья, и что? У меня другие задачи – организационные. 

В том числе посчитать и обоснование бюджет проекта ВАР, обсудить с китайцами, как распределять валютные риски, как проводить оплату – в рассрочку или как-то иначе. Там куча нюансов, где можно сделать дешевле. Чтобы на сэкономленное судьи получили бонусы, например, или реализовать другие инициативы. 

Если бы в России существовал человек с опытом в судействе и обладающий необходимыми компетенциями для всего, что мы сделали, конечно, это было бы лучше. Честно. Но есть ли такой человек?  

Это вам решать. А мы немедленно готовы привлечь такого человека для работы в РФС.

Акцентирую: по судейским вопросам мы стремимся формировать команду из лучших доступных нам специалистов с безупречной репутацией. А, соответственно, суть и дух судейской конвенции соблюдается на сто процентов, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу”.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33409 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Павел Каманцев
Милорад Мажич
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoсудьи
logoСпортс
logoАлександр Дюков
logoАшот Хачатурянц
logoФИФА
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
37 минут назад
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
47 минут назадВакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»
сегодня, 01:22
Аморим об 1:1 с «Вест Хэмом»: «Такой матч нужно было выигрывать. Упущенные моменты расстраивают: ты контролируешь игру, но в итоге не побеждаешь»
вчера, 22:51
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
10 минут назад
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
32 минуты назад
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
47 минут назад
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39
Мор о Баринове и «Локо»: «Самое время выкрутить руки руководству и выбить повышенный контракт. Он не пытается отнять у «РЖД» последние деньги»
сегодня, 04:23
Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»
сегодня, 03:29
Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»
сегодня, 02:52
Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»
сегодня, 02:37