Каманцев о том, как Хачатурянц позвал его в судейство: «Это в какой-то мере такая же тема, как и банкротства, которыми мы занимались. Всегда есть простор для исследования нового»

Глава Судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о взаимоотношениях с Ашотом Хачатурянцем, который привел его в судейство.

– Вас можно назвать человеком Ашота Хачатурянца?

– В судействе, безусловно, можно. В том смысле, что мы вместе разрабатывали первую концепцию [развития судейства] – по его просьбе я ее реализовывал и продолжаю реализовывать. Но, во-первых, сейчас уже появились другие идеи, они эволюционировали, хотя концептуально подходы его.

Сейчас я довольно много работаю с Александром Дюковым, к которому отношусь с большим уважением. Они совершенно разные люди. Очень благодарен Александру Валерьевичу за то, что позволил мне реализовывать идеи, поверил в наши решения.

Во-вторых, если говорить в общечеловеческом смысле, то – нет, я, наверное, не человек Хачатурянца. Потому что не хочу обижать других моих знакомых, друзей, партнеров, товарищей, которых тоже очень уважаю и которые сыграли в моей жизни не меньшую роль, а иногда и большую. Просто Ашот Рафаилович – наверное, самый публичный из моих товарищей. И я очень его уважаю, дорожу отношениями с ним.

– Есть мнение в судейском мире, что Хачатурянц – ваш патрон в российском футболе. И он до сих пор помогает вашей карьере, поддерживает. В том числе когда критики становится больше, а клубы начинают требовать от Дюкова перемен. Как бы вы описали свои отношения с Хачатурянцем сейчас?

– У нас всегда есть так называемые старшие товарищи. И у меня в том числе. Но никогда не прошу их о помощи.

Я юрист. И я не должен быть источником проблем. Думаю, Ашот Хачатурянц, конечно, меня поддержит, если будет потребность, но моя задача сделать так, чтобы ему не надо было меня поддерживать. Потому что это означало бы, что я делаю что-то неправильно.

В текущей деятельности у нас никаких особых нюансов не возникает – мы в контакте с Александром Дюковым, Максимом Митрофановым. Они погружены в нашу работу. А Ашот Хачатурянц, наверное, по счастью, наблюдает один матч в туре, и в каждодневные вопросы не погружен.

– Как Хачатурянц объяснил, почему позвал помогать в судействе именно вас? Вы пришли из совершенно другой сферы.

– Дело случая.

Помню, когда в детстве или университете говорили: «Зачем ты читаешь «Спорт-Экспресс» постоянно? Тебе это надо?» Считали это абсолютно ненужной погруженностью – знать команды, понимать, как устроены клубы. А потом в какой-то момент оказался рядом – и мне просто стало интересно этим заниматься.

Пригодился и наш [с Ашотом Хачатурянцем] опыт в других сферах.

Не было никакой подготовленности, просто судейство в какой-то мере такая же тема, как и банкротства, которыми мы занимались. Каждый раз ты приходишь в историю, где поначалу некомпетентен, которую не знаешь, в которой есть простор для исследования нового.

Работа с банкротствами – это же не в чистом виде юриспруденция, это более высокий уровень, – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу” .

