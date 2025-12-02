  • Спортс
125

Станислав Черчесов: «Убрал бы ВАР и жил с судейскими ошибками. Их меньше не стало, но раздражаешься больше. ВАР можно смотреть 50 раз, но иногда не можем понять, что где творится»

Станислав Черчесов предложил убрать ВАР.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил отказаться от системы ВАР.

«Я бы убрал ВАР и жил со всеми судейскими ошибками, как было раньше.

Ошибок меньше не стало, но раздражаешься больше: по два глаза у главного, боковых, четвертого помощника.

Это уже восемь глаз плюс еще на ВАР сидят люди. Его можно смотреть 50 раз, но мы все равно иногда не можем понять, что где творится.

Это не критика, а пожелание, чтобы чуть-чуть улучшить», – сказал Черчесов.

Опубликовал: Никита Надёжин
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoсудьи
