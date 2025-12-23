Ринат Дасаев: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей»

Ринат Дасаев: не нравится никто из российских вратарей, им надо перейти в хоккей.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру российских голкиперов.

«Никто не нравится из российских вратарей. Играют совсем иначе, не как раньше. Даже выделить никого нельзя. На выходах вообще никто не играет. С линии вратарской им забивают – и никто не выходит. Как так можно?

Когда была советская школа, то играли на выходах без проблем. А сейчас садятся то на колени, то на задницу или ногами играют. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей», – сказал Дасаев.

Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»