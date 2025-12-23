  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ринат Дасаев: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей»
79

Ринат Дасаев: «Никто не нравится из российских вратарей. На выходах вообще не играют – садятся то на колени, то на задницу. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей»

Ринат Дасаев: не нравится никто из российских вратарей, им надо перейти в хоккей.

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру российских голкиперов. 

«Никто не нравится из российских вратарей. Играют совсем иначе, не как раньше. Даже выделить никого нельзя. На выходах вообще никто не играет. С линии вратарской им забивают – и никто не выходит. Как так можно?

Когда была советская школа, то играли на выходах без проблем. А сейчас садятся то на колени, то на задницу или ногами играют. Им надо переходить в гандбол, мини-футбол или хоккей», – сказал Дасаев. 

Дасаев о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий? У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал!»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...50657 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРинат Дасаев
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Касагранде)
10 минут назад
Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» обыграл «Насаф» – 1:0, забил Бензема. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
14 минут назадВидео
Кубок Африки. Тунис против Уганды, Сенегал разгромил Ботсвану, Нигерия победила Танзанию
18 минут назадLive
«Арсенал» – «Кристал Пэлас». Кепа, Эзе и Жезус в старте. Онлайн-трансляция
23 минуты назад
Журавель о Карседо в «Спартаке»: «Он плохо реагирует на любое давление. Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, то бедняга Хуан не протянет и двух прессух»
24 минуты назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Арсенал» играет с «Кристал Пэлас»
24 минуты назадLive
Кафанов – главный кандидат на пост тренера «Рубина». Договориться с Артигой не получилось (Иван Карпов)
41 минуту назад
Семеньо предпочитает перейти в «Ман Сити», несмотря на интерес «МЮ» и «Ливерпуля». Вингер хочет выигрывать трофеи
50 минут назад
Аршавин об Антони в «МЮ»: «Маленький такой, все назад, пару финтов, тык-тык-тык, я спросил: «Что за доходяга?» Мне ответили: «Да мы его за 100 млн купили два дня назад». Вообще не знал, кто это»
56 минут назад
Дайч о словах Гвардиолы про вес игроков «Ман Сити»: «Взвешивается ли сам Пеп, как думаете? Я не против рождественских ужинов, нужно лишь немного здравого смысла»
сегодня, 18:38
Ко всем новостям
Последние новости
Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо» («Чемпионат»)
1 минуту назад
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» – 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ
4 минуты назадВидео
Лига чемпионов Азии. «Аль-Садд» Фирмино забил 4 гола «Шабабу Аль-Ахли», «Аль-Иттихад» Бензема против «Насафа»
10 минут назадLive
Луис де ла Фуэнте: «У Испании пять или шесть лучших вратарей мира, но никто не говорит про Санчеса, Романа или Гарсию»
23 минуты назад
Маккенни о Спаллетти: «Он говорит, что лучше отдавать голевые передачи, а не забивать – тогда ты улыбаешься два раза, а не один. Лучано считает, что нужно идти на жертвы ради команды»
35 минут назад
«Милан» сможет выкупить Фюллькруга у «Вест Хэма» за 5 млн евро летом. Форвард прошел медосмотр в итальянском клубе
сегодня, 19:23
Педри о высокой линии обороны у «Барсы»: «Кажется, что соперники сделают сквозную передачу и выйдут один на один с вратарем. Но если мы прессингуем, им трудно найти пространство для паса»
сегодня, 19:10
Экс-хавбек «Интер Майами» Ши о Месси: «Розовые футболки везде, куда бы я ни приезжал – в Испании, Франции, Южной Америке. Клубу нельзя отпускать Лионеля»
сегодня, 19:03
Ван де Вен извинился перед Исаком за нанесенную травму. У форварда «Ливерпуля» перелом малоберцовой кости
сегодня, 18:51
«Милан» объявил о расторжении контракта с Ориги. Форвард забил 2 гола в 36 матчах за клуб
сегодня, 18:26