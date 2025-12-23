Аршавин об Антони в «МЮ»: «Маленький такой, все назад, пару финтов, тык-тык-тык, я спросил: «Что за доходяга?» Мне ответили: «Да мы его за 100 млн купили два дня назад». Вообще не знал, кто это»

Аршавин вспомнил, как впервые увидел игру Антони.

Бывший полузащитник «Зенита » Андрей Аршавин рассказал, как впервые увидел игру Антони за «Манчестер Юнайтед ».

Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» в августе 2022 года за 95+5 млн евро. Летом 2025-го бразилец перешел в «Бетис ».

«Я вообще не знал, кто такой Антони. Мы случайно там оказались, в тот день королева умерла, и вообще игру могли отменить. И там белобрысый он, по-моему, был – такой маленький, знаешь, «тык-тык-тык». Он мне, кстати, зенитовского Артура напомнил (сейчас Артур выступает за «Ботафого» – Спортс’‘). Все назад, принимает что-то, пару финтов, тык-тык-тык.

Я говорю: «Что за футболист? Что это за доходяга?» Они говорят: «Да вот, мы его за 100 миллионов два дня назад купили», – сказал Аршавин в шоу «Это футбол, брат!».