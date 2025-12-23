Аршавин об Антони в «МЮ»: «Маленький такой, все назад, пару финтов, тык-тык-тык, я спросил: «Что за доходяга?» Мне ответили: «Да мы его за 100 млн купили два дня назад». Вообще не знал, кто это»
Аршавин вспомнил, как впервые увидел игру Антони.
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, как впервые увидел игру Антони за «Манчестер Юнайтед».
Антони перешел в «МЮ» из «Аякса» в августе 2022 года за 95+5 млн евро. Летом 2025-го бразилец перешел в «Бетис».
«Я вообще не знал, кто такой Антони. Мы случайно там оказались, в тот день королева умерла, и вообще игру могли отменить. И там белобрысый он, по-моему, был – такой маленький, знаешь, «тык-тык-тык». Он мне, кстати, зенитовского Артура напомнил (сейчас Артур выступает за «Ботафого» – Спортс’‘). Все назад, принимает что-то, пару финтов, тык-тык-тык.
Я говорю: «Что за футболист? Что это за доходяга?» Они говорят: «Да вот, мы его за 100 миллионов два дня назад купили», – сказал Аршавин в шоу «Это футбол, брат!».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Это футбол, брат!»
