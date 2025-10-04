  • Спортс
  • Пруцев забил «Динамо» на 35-й секунде. Это первый гол арендованного у «Спартака» хавбека за «Локо»
14

Пруцев забил «Динамо» на 35-й секунде. Это первый гол арендованного у «Спартака» хавбека за «Локо»

«Динамо» пропустило от «Локомотива» на 1-й минуте игры Мир РПЛ.

Железнодорожникам потребовалось всего 34 секунды для того, чтобы поразить ворота соперника в матче 11-го тура. 

Данил Пруцев замкнул прострел Дмитрия Воробьева – это его первый гол после трансфера из «Спартака» на правах аренды.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
