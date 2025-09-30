Фанаты «Галатасарая» ночью запускали фейерверки рядом с отелем «Ливерпуля» перед матчем ЛЧ
Фанаты «Галатасарая» запускали фейерверки перед отелем, где разместился «Ливерпуль».
30 сентября «Галатасарай» и «Ливерпуль» в Стамбуле проведут матч группового этапа Лиги чемпионов.
Ночью в преддверии игры болельщики турецкого клуба собрались перед гостиницей, в которой ночевали представители «Ливерпуля», и запускали фейерверки.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fotomac
