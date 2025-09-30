Фанаты «Галатасарая» ночью запускали фейерверки рядом с отелем «Ливерпуля» перед матчем ЛЧ

Фанаты «Галатасарая» запускали фейерверки перед отелем, где разместился «Ливерпуль».

30 сентября «Галатасарай » и «Ливерпуль » в Стамбуле проведут матч группового этапа Лиги чемпионов .

Ночью в преддверии игры болельщики турецкого клуба собрались перед гостиницей, в которой ночевали представители «Ливерпуля», и запускали фейерверки.