Рахимов о 0:1 с «Локо»: «Ничейная игра, но одна ошибка «Рубина» предопределила исход»
Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Локомотива» (0:1) в 10-м туре РПЛ.
«Пока мы дисциплинированно играли в обороне, особых моментов у «Локомотива» не было. Все, что возникало — после наших потерь мяча, на контратаках. Больше ничего такого не было. В этом плане мы сыграли хорошо.
К сожалению, так случается в футболе: наверное, ничейная игра, но одна ошибка предопределила исход. У нас были выходы во втором тайме, где‑то повлияло скользкое поле.
В принципе, «Локомотив» тоже не создал ничего из своих моментов, и мы — тоже. Было много борьбы. Повлияла на результат одна ошибка», — сказал тренер «Рубина».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
