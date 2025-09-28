  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рахимов о 0:1 с «Локо»: «Ничейная игра, но одна ошибка «Рубина» предопределила исход»
1

Рахимов о 0:1 с «Локо»: «Ничейная игра, но одна ошибка «Рубина» предопределила исход»

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Локомотива» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

«Пока мы дисциплинированно играли в обороне, особых моментов у «Локомотива» не было. Все, что возникало — после наших потерь мяча, на контратаках. Больше ничего такого не было. В этом плане мы сыграли хорошо.

К сожалению, так случается в футболе: наверное, ничейная игра, но одна ошибка предопределила исход. У нас были выходы во втором тайме, где‑то повлияло скользкое поле. 

В принципе, «Локомотив» тоже не создал ничего из своих моментов, и мы — тоже. Было много борьбы. Повлияла на результат одна ошибка», — сказал тренер «Рубина».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
