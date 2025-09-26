У «Жироны» 4 поражения и 3 ничьих в Ла Лиге в этом сезоне. Дальше – «Валенсия» и «Барса»

У «Жироны» нет ни одной победы в нынешнем сезоне чемпионата Испании.

Команда Мичела Санчеса сыграла вничью c «Эспаньолом » (0:0) в 7-м туре Ла Лиги .

До этого были ничьи с «Атлетиком» (1:1) и «Сельтой» (1:1), а также поражения от «Леванте» (0:4), «Севильи» (0:2), «Вильярреала» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:3).

4 октября «Жирона » примет «Валенсию», а 18-го сыграет в гостях с «Барселоной».