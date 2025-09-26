Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»

Хавбек «Зенита» Ярослав Михайлов высказался о предстоящем матче с «Оренбургом».

Игра 10-го тура Мир РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.

— Вы провели в «Оренбурге» определенное время. Насколько это важный матч лично для вас?

— Для меня это матч против бывшей команды, в которой я находился более полутора лет. С ребятами я знаком, будет приятно с ними снова увидеться и пообщаться. Но с точки зрения футбола это никак не повлияет. На каждый матч – одинаковый настрой, на поле нет друзей.

Иногда смотрю матчи [«Оренбурга »], когда есть время. Сильные стороны сразу выделяются: команда боевая, в их матчах очень много борьбы, единоборств, длинных передач, подборов. На этом акцент и внимание в этом аспекте.

— Последний матч в Оренбурге (5:3) был кубковым, получился фееричным с точки зрения голов. Согласны ли с тем, что Кубок и чемпионат — совершенно разные истории?

— Нет, я с этим не согласен. Чемпионат и Кубок, может быть, по названию и разные, но по накалу, по важности эти игры одинаковые. И каждый матч в чемпионате, и каждый матч в Кубке — это шанс для каждого игрока. Ты должен выходить и не думать, чемпионат это или Кубок . Ты должен выходить, выкладываться и на все сто процентов делать свою работу, – сказал хавбек «Зенита ».