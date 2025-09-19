Мамаев о своей академии: «Делаем постоянно шаги вперед, у нас уже три филиала. Развитие детей – очень важный момент»

Павел Мамаев рассказал о развитии своей футбольной академии.

— Год назад у вас тренировалось 150 детей.

— Сейчас больше, потому что у нас уже три филиала.

— Есть ли в планах что-то еще помимо академии? Может, даже вне спорта?

— Проектов много, а детей еще больше. Хочется им сначала время уделить, а потом уже другие проекты начинать. Но все мысли связаны со спортом, это более понятная для нас сфера. Открывать рестораны, отели или что-то в таком духе нет никакого желания.

— Академия — это бизнес или отдушина?

— Это, скорее, два в одном. В целом мы не воспринимаем ее как бизнес. В первую очередь как благое дело, с помощью которого можем участвовать в развитии детей. Я считаю, что это очень-очень важный момент. Да, мы зарабатываем, но это не самоцель. Важно, что проект не в стагнации или деградации, а делаем постоянно шаги вперед, открываем филиалы.

— Хотели бы создать свой клуб в России? По примеру Галицкого, в «Краснодаре» которого играли.

— Конечно, это была бы крутая история. Сейчас мы о чем-то можем судить на примере своей академии… Есть же и взрослая команда нашего бренда в Дубае, которая выступает в любительской лиге. Она, кстати, достаточно серьезного уровня. Там ирландцы, англичане, испанцы, итальянцы выступают своими командами. Участвуют бывшие игроки английской Премьер-лиги, Серии А, Ла Лиги.

Конечно, хотелось бы когда-то и до РПЛ добраться. Как я могу сказать нет? Классно было бы, но насколько реально реализовать... Вопрос очень сложный.

— Но у вас впереди еще много времени.

— Дай бог, что-то получится. Пока приходится много совмещать: и работу, и обучение, и семью. Большой пласт моей жизни был занят профессиональным футболом, теперь подтягиваю знания, учусь, – сказал экс-игрок сборной России.