«Юнион» одержал победу в своем первом матче в ЛЧ. Бельгийская команда обыграла ПСВ

«Юнион» одержал победу в дебютном матче Лиги чемпионов.

В 1-м туре общего этапа бельгийская команда обыграла ПСВ в гостях со счетом 3:1.

Сегодняшний матч стал для «Юниона » первым в основном этапе Лиги чемпионов. Ранее команда дважды не смогла отобраться на турнир, вылетев в 3-м квалификационном раунде.

Напомним, в прошлом сезоне «Юнион» стал чемпионом Бельгии впервые с 1935 года .