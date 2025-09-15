  • Спортс
3

Деку после ситуации с Ямалем намерен наладить свободный обмен информацией со штабом сборной Испании о состоянии футболистов

Деку намерен улучшить контакт «Барсы» и сборной Испании по травмам игроков.

Напомним, вингер «Барселоны» пропустил матч с «Валенсией» в 4-м туре Ла Лиги (6:0) из-за дискомфорта в области паха. Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик заявил, что футболист играл за сборную Испании, испытывая боль. 

Сообщалось, что перед матчами против сборных Болгарии (3:0) и Турции (6:0) глава медицинской службы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Клаудио Васкес и физиотерапевт Хавьер Галан, отвечающий за контроль за здоровьем футболистов «Барсы» в национальной команде, связывались с представителями каталонского клуба. 

Спортивный директор «Барсы» Деко намерен связаться с Айтором Каранкой, техническим директором по развитию сборной Испании, чтобы наладить свободный обмен информацией. Источник отмечает, чтро ситуацию с Ламином Ямалем уже не изменить, но можно работать на будущее, чтобы подобных случаев не возникало.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
logoДеку
logoтравмы
logoЛамин Ямаль
Айтор Каранка
logoЛа Лига
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
