  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Непомнящий исключает увольнение Карпина из «Динамо» в случае крупного поражения от «Спартака»: «Он доработает не только до конца этого сезона»
8

Непомнящий исключает увольнение Карпина из «Динамо» в случае крупного поражения от «Спартака»: «Он доработает не только до конца этого сезона»

Валерий Непомнящий не думает, что Валерия Карпина уволят из «Динамо».

«Динамо» сыграет дома со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ в субботу в 16:45.

– Что ожидаете от матча?

– Жду неожиданного результата. Все считают, что «Спартак» фаворит, я думаю, что не совсем. «Динамо» есть что противопоставить «красно‑белым», если грамотно построить игру. Если динамовцы будут успевать возвращаться всем составом, поставят там «троллейбусы», «автобусы» и все, что можно будет, то «Спартак» не будет много атаковать, и «бело‑голубые» в контратаках смогут что‑то использовать. «Динамо» может обыграть «Спартак».

– Если «Динамо» крупно проиграет, Карпина могут убрать?

– Нет, такого быть не может.

– Он доработает до конца сезона?

– И не только до конца этого, – сказал экс-тренер ряда российских клубов.

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?4183 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Непомнящий
logoСпартак
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Уволят завтра – ну и?» «Спартак» может отправить Карпина в отставку
45сегодня, 11:50
Карпин против «Спартака»: выиграл половину матчей и критиковал за примитивный футбол
18сегодня, 06:40
Когда «Динамо» стартовало еще хуже?
51сегодня, 05:00
Медведева о Карпине в «Динамо»: «Что же будет? Ой как переживательно. Всегда переживаю, если у команды что-то не клеится, если тренеры меняются»
42сегодня, 04:15
Главные новости
«Арсенал» – «Ноттингем Форест». 3:0 – Субименди сделал дубль, Дьокереш тоже забил. Онлайн-трансляция
198 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Наполи» в гостях у «Фиорентины», «Милан» сыграет с «Болоньей» в воскресенье
1119 минут назадLive
Чемпионат России. «Динамо» Москва против «Спартака», «Локомотив» в гостях у «Ахмата», «Краснодар» примет «Акрон»
27420 минут назад
У Дьокереша 3 гола в 4 матчах АПЛ
826 минут назад
«Барса» сообщила, что у Ямаля дискомфорт в области паха
7035 минут назад
«Динамо» – «Спартак». Миранчук, Ливай, Сергеев, Барко в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
3337 минут назад
Гласнер о срыве трансфера Гехи в «Ливерпуль»: «Никто не принуждал Марка подписывать контракт с «Пэлас». Он честный человек и не бастовал. Руководство поставило результаты выше денег»
1243 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Атлетик» примет «Алавес», «Атлетико» против «Вильярреала», «Барселона» сыграет с «Валенсией» в воскресенье
20сегодня, 12:01Live
Берналь восстановился после разрыва «крестов». 18-летний хавбек «Барсы» пропустил 382 дня
16сегодня, 11:58
«Агент молодец, что нашел такого лоха. Ишкова «Урал» воспитал. Чтобы договориться с другим клубом, нам не нужен агент». Иванов о несостоявшемся трансфере в «Рубин»
13сегодня, 11:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал Сосьедад» – «Реал». Мбаппе и Винисиус в старте, Захарян в запасе. Онлайн-трансляция начнется в 17:15
182 минуты назад
Игнатьев не забил пенальти «Пари НН», пробив в штангу. Это дебютный матч форварда за «Оренбург»
413 минут назад
«Пари НН» обыграл «Оренбург» – 3:1. Боселли сделал дубль, Игнатьев не забил пенальти
1221 минуту назад
«Ахмат» – «Локомотив». Батраков и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:45
638 минут назад
«Хайденхайм» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
340 минут назад
Ширер о «Ман Сити»: «Исчез фактор страха – ссоперники поняли, что он не непобедим. Не сказал бы, что Пеп потерял хватку, но утерян ритм побед»
346 минут назад
Эдегор травмировал плечо в матче с «Форестом» и был заменен в первом тайме
4сегодня, 11:57
Экс-тренер «Атлетико» Бургос о реплике про Ямаля и попрошаек: «Это был комплимент в форме шутки. Где можно увидеть талант? На улице»
3сегодня, 11:40
Тарасов об ужесточении лимита: «У нас не так много легионеров. Надо разбавлять россиян, создавать конкуренцию»
1сегодня, 11:19
Пепе признан игроком месяца в Ла Лиге. Форвард «Вильярреала» опередил Ямаля и Мбаппе
4сегодня, 11:10