Непомнящий исключает увольнение Карпина из «Динамо» в случае крупного поражения от «Спартака»: «Он доработает не только до конца этого сезона»

Валерий Непомнящий не думает, что Валерия Карпина уволят из «Динамо».

«Динамо» сыграет дома со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ в субботу в 16:45.

– Что ожидаете от матча?

– Жду неожиданного результата. Все считают, что «Спартак» фаворит, я думаю, что не совсем. «Динамо» есть что противопоставить «красно‑белым», если грамотно построить игру. Если динамовцы будут успевать возвращаться всем составом, поставят там «троллейбусы», «автобусы» и все, что можно будет, то «Спартак» не будет много атаковать, и «бело‑голубые» в контратаках смогут что‑то использовать. «Динамо» может обыграть «Спартак».

– Если «Динамо» крупно проиграет, Карпина могут убрать?

– Нет, такого быть не может.

– Он доработает до конца сезона?

– И не только до конца этого, – сказал экс-тренер ряда российских клубов.