Хавбек «Милана» Адли близок к переходу в «Аль-Шабаб». Саудовский клуб предлагает ему зарплату втрое больше – 7 млн евро в год

Полузащитник «Милана» Ясин Адли близок к переходу в Саудовскую Аравию.

«Россонери» и «Аль-Шабаб » практически договорились о трансфере 25-летнего французского хавбека.

Адли предложен трехлетний контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон – это в три раза больше его нынешнего оклада, сообщает Foot Mercato.

Ясин еще не принял окончательного решения, но он склоняется к переходу.

Адли играет за «Милан » с 2022 года. В прошлом сезоне он выступал за «Фиорентину» на правах аренды, забил 4 гола, сделал 6 ассистов, получил 1 желтую и 1 красную карточку в 26 матчах Серии А. Подробная статистика игрока – здесь .