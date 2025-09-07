Хавбек «Милана» Адли близок к переходу в «Аль-Шабаб». Саудовский клуб предлагает ему зарплату втрое больше – 7 млн евро в год
Полузащитник «Милана» Ясин Адли близок к переходу в Саудовскую Аравию.
«Россонери» и «Аль-Шабаб» практически договорились о трансфере 25-летнего французского хавбека.
Адли предложен трехлетний контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон – это в три раза больше его нынешнего оклада, сообщает Foot Mercato.
Ясин еще не принял окончательного решения, но он склоняется к переходу.
Адли играет за «Милан» с 2022 года. В прошлом сезоне он выступал за «Фиорентину» на правах аренды, забил 4 гола, сделал 6 ассистов, получил 1 желтую и 1 красную карточку в 26 матчах Серии А. Подробная статистика игрока – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Foot Mercato
