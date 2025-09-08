Видео
41

Ямаль потерял паспорт после выездного матча с Турцией (Beyaz Futbol)

Ламин Ямаль потерял свой паспорт после выездного матча отбора ЧМ-2026 с Турцией.

Об этом сообщает As со ссылкой на программу Beyaz Futbol на турецком телеканале Beyaz TV.

В видео попали кадры из аэропорта, как перед вылетом в Испанию 18-летний вингер «Ла Рохи» и «Барселоны» пытался найти документ в багаже, а потом гневно жестикулировал в автобусе национальной команды.

В игре с Турцией (6:0) Ямаль сделал две голевые передачи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
