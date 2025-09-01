«Бавария» возобновила переговоры по аренде Джексона. «Челси» может отпустить форварда после возвращения Гиу из аренды

«Бавария» по-прежнему пытается подписать Николаса Джексона.

Мюнхенцы ранее согласовали аренду нападающего «Челси» за 15 млн евро с правом выкупа за 65 млн. Однако, когда игрок уже прилетел в Германию, лондонцы решили не отпускать сенегальца на фоне травмы Лиама Делапа – Джексону запретили проходить медосмотр и попросили вернуться в Великобританию.

В воскресенье стало известно, что «Бавария » решила окончательно отказаться от сделки.

Однако, как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб возобновил попытки подписать Джексона и тайно продолжает переговоры с «Челси ». Адемола Лукман , которого «Бавария» хотела арендовать у «Аталанты» с правом выкупа, по-прежнему находится в Италии.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет , что «Бавария» не исключала подписания Джексона даже после официального письма о возвращении форварда в Лондон. «Челси» может пересмотреть свою позицию по форварду после возвращения Марка Гиу из аренды в «Сандерленде», куда он перешел в начале августа.