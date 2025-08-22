Матич перейдет в «Сассуоло». 37-летний хавбек подпишет контракт по схеме «1+1»

Неманя Матич перейдет в «Сассуоло».

Сербский хавбек ранее расторг соглашение с «Лионом», за который провел 29 матчей в прошлом сезоне Лиги 1.

Теперь 37-летний полузащитник присоединится к итальянскому клубу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Матич ответил согласием на предложение «Сассуоло », поскольку всегда намеревался вернуться в Серию А.

Футболист подпишет однолетний контракт с опцией продления на следующий сезон.

В Италии Неманя выступал за «Рому» в сезоне-2022/23. Статистику игрока можно изучить по ссылке .