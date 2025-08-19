Маркус Рэшфорд: «Флик – особенный тренер, знающий, как работать с особенными футболистами. Он мотивирован превзойти результат прошлого сезона»
Маркус Рэшфорд назвал Ханси Флика особенным тренером.
«Он очень общителен и прямолинеен, что особенно важно, когда в команде много молодых игроков.
Ханс-Дитер Флик очень мотивирован, чтобы превзойти результат прошлого сезона, поэтому я думаю, что команда добьется успеха.
Он особенный тренер, который знает, как работать с особенными футболистами», – сказал нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд.
В прошлом сезоне каталонский клуб выиграл три титула – Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.
А что теперь делать со Станковичем?23862 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости