Маркус Рэшфорд: «Флик – особенный тренер, знающий, как работать с особенными футболистами. Он мотивирован превзойти результат прошлого сезона»

Маркус Рэшфорд назвал Ханси Флика особенным тренером.

«Он очень общителен и прямолинеен, что особенно важно, когда в команде много молодых игроков.

Ханс-Дитер Флик очень мотивирован, чтобы превзойти результат прошлого сезона, поэтому я думаю, что команда добьется успеха.

Он особенный тренер, который знает, как работать с особенными футболистами», – сказал нападающий «Барселоны» Маркус Рэшфорд .

В прошлом сезоне каталонский клуб выиграл три титула – Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок Испании.