Каррагер о трансферах «Челси»: «Никто не поднимает команду на новый уровень. Приход Гиттенса и уход Мадуэке не говорят о росте – то же и на других позициях»

Джейми Каррагер считает, что трансферы «Челси» не повышают уровень команды.

«Когда я смотрю на «Челси », я вспоминаю, что они сделали на клубном чемпионате мира. Все хотели его выиграть: «Реал Мадрид» действительно хотел победить, «ПСЖ» и «Манчестер Сити» тоже, все те команды, которые мы считаем лучшими.

Поэтому я думаю, что это важное событие, которое поможет наладить связь между Энцо Мареской и болельщиками, которой в прошлом сезоне, по сути, не было.

Хотя я не уверен, что это приблизит «Челси» к титулу. Когда «Челси» занимается [трансферными] делами в последние пару лет, складывается впечатление, что многие игроки меняются, но никто не поднимает команду на новый уровень.

Я знаю, что Коул Палмер великолепен, но все вингеры воспринимаются одинаково. Прекрасный пример – приход [Джейми ] Гиттенса и уход Мадуэке – никакого роста, и я вижу это на примере многих позиций в «Челси», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в проекте The Overlap Fan Debate от Sky Bet.