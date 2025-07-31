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Тренер России U16 о женском футболе: «Здесь есть борьба, столкновения, как в гимнастике или фигурном катании. Мальчики по природе сильнее, зато девочки превосходят по самоотдаче и дисциплине»

Старший тренер женской сборной России U16 описала особенности женского футбола.

– Женский футбол – это жесткий вид спорта? Насколько отличаются тренировки девушек и юношей?

– Он такой же, как и любой другой спорт: здесь есть борьба, столкновения, как в гимнастике или фигурном катании. Футбол одинаков для всех, разница лишь в физической силе – мальчики по природе сильнее. Зато девочки превосходят по самоотдаче и дисциплине. Многие тренеры отмечают, что именно эти качества у них ярче выражены. Во многих странах мальчики и девочки тренируются вместе до 12 лет, у нас же пока с этим сложно.

– Как оцениваете развитие женского футбола в России?

– Женскому футболу в нашей стране уже более 30 лет, и сегодня он уверенно развивается. У нас есть департамент женского футбола РФС, создана ЮФЛ для девочек, теперь они могут участвовать в турнирах и повышать уровень игры. Раньше таких возможностей не было.

Футбол становится все более популярным, появляются хорошие медиапокрытия, поэтому я вижу рост интереса и качества. Думаю, что в ближайшие годы количество девушек в Суперлиге значительно увеличится.

– В столице Приамурья вы также занимались с «футбольными мамами». Что можете сказать о таком направлении?

– Трудно делать какие-то выводы, направление очень молодое. Но мне определенно импонирует, что женский футбол становится настолько популярным. На тренировку в Благовещенске пришли около 40 мам, и я очень удивлена – это много. Не думала, что столько женщин в одном регионе увлечены футболом. Возможно, их пример станет мощным стимулом для девочек.

– В чем суть таких мастер-классов?

– Главная цель – показать, что такое футбол, «заразить» жителей города любовью к этому спорту, пробудить желание заниматься. Технические и тактические навыки за один день передать сложно, зато вдохновить и поддержать интерес – вполне реально, – сказала старший тренер сборной в возрастной категории U16 Елена Медведь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: PriamurMedia
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