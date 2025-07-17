Бразилец Кеслей подвернул колено, отпраздновав гол в стиле Роналду

Бразильский футболист получил травму, отпраздновав гол в стиле Криштиану Роналду.

«Гремио Пруденти», за который выступает Кеслей, сыграл вничью с «Монте Асуль» (1:1) в рамках чемпионата Паулиста.

На 79-й минуте игры полузащитник забил после пенальти, сравняв счет в матче. Вратарь соперника отразил 11-метровый удар, но пропустил после добивания.

Кеслей решил отпраздновать гол, подражая Роналду . Он подпрыгнул и выполнил фирменный жест португальца Siu. Однако при приземлении игрок подвернул левое колено и был заменен.

В интервью Metrópoles игрок заявил, что пока не располагает информацией о серьезности травмы и ожидает результатов обследования.

Изображения: скриншоты из трансляции матча