Дюков об уровне РПЛ: «Мы не стали слабее. Матчи с иностранными клубами и игры сборной показывают, что мы конкурентоспособны»

Александр Дюков поделился мыслями относительно уровня РПЛ.

«Чтобы оценить уровень РПЛ, нужны международные матчи.

Но те матчи, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России – с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне. Они показывают, что мы конкурентоспособны.

Когда мы вернемся в еврокубки, когда сборная начнет выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину.

Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал с досанкционного периода. Слабее мы не стали», – сказал президент РФС Александр Дюков .