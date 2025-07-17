Дюков об уровне РПЛ: «Мы не стали слабее. Матчи с иностранными клубами и игры сборной показывают, что мы конкурентоспособны»
Александр Дюков поделился мыслями относительно уровня РПЛ.
«Чтобы оценить уровень РПЛ, нужны международные матчи.
Но те матчи, которые наши клубы проводят с иностранными клубами, а сборная России – с другими национальными командами, проводятся на достаточно высоком уровне. Они показывают, что мы конкурентоспособны.
Когда мы вернемся в еврокубки, когда сборная начнет выступать в официальных соревнованиях, то мы увидим более объективную картину.
Но мне кажется, что уровень РПЛ не упал с досанкционного периода. Слабее мы не стали», – сказал президент РФС Александр Дюков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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