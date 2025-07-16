«Локомотив» отпустит Баринова в зарубежный клуб за 2 млн евро. Игрок вел переговоры с «Истанбулом», но предложения не было (Иван Карпов)

«Локомотив» установил цену за Дмитрия Баринова.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, железнодорожники готовы отпустить 28-летнего полузащитника в зарубежный клуб за 2 млн евро.

Утверждается, что клуб с уважением относится к многолетнему капитану, который в свое время отказался от перехода в «Зенит» и переподписал с командой контракт на менее привлекательных условиях.

По данным источника, сторона футболиста действительно вела разговор с «Истанбулом », однако турки так и не сделали предложение «Локомотиву ». Срок контракта Баринова истекает следующим летом.