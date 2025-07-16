Юрий Нагорных: «Локомотив» роль клуба-донора исполнять не будет. Мы были и остаемся большой командой в России»

Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» не будет выступать в роли клуба-донора.

– «Локомотив» сегодня является топ-клубом?

– Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет.

Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым – Карпукас и Годяев , с Монтесом – Морозов и Погостнов , – сказал председатель совета директоров «Локомотива ».