Юрий Нагорных: «Локомотив» роль клуба-донора исполнять не будет. Мы были и остаемся большой командой в России»
Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» не будет выступать в роли клуба-донора.
– «Локомотив» сегодня является топ-клубом?
– Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет.
Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым – Карпукас и Годяев, с Монтесом – Морозов и Погостнов, – сказал председатель совета директоров «Локомотива».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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