Заммер о сборной Германии: «Мы были машиной, а сегодня – машинка. Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить идентичность»
Маттиас Заммер заявил, что немецкий футбол потерял идентичность.
«Как показывает история нашего футбола, мы, немцы, всегда играли как сплоченная, крепкая и компактная команда.
У нас были отдельные игроки, которые были гениями, но как команда мы были машиной. Сегодня мы, в лучшем случае, машинка.
Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить нашу идентичность.
Я сознательно задаю себе провокационный вопрос: что же на самом деле представляет собой немецкий футбол сегодня? Я не могу это определить» – сказал экс-игрок сборной Германии и советник «Боруссии» Дортмунд в интервью kicker.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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