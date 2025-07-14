Заммер о сборной Германии: «Мы были машиной, а сегодня – машинка. Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить идентичность»

Маттиас Заммер заявил, что немецкий футбол потерял идентичность.

«Как показывает история нашего футбола, мы, немцы, всегда играли как сплоченная, крепкая и компактная команда.

У нас были отдельные игроки, которые были гениями, но как команда мы были машиной. Сегодня мы, в лучшем случае, машинка.

Нам не удалось найти баланс между инновациями и традициями, чтобы сохранить нашу идентичность.

Я сознательно задаю себе провокационный вопрос: что же на самом деле представляет собой немецкий футбол сегодня? Я не могу это определить» – сказал экс-игрок сборной Германии и советник «Боруссии » Дортмунд в интервью kicker.