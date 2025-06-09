Александр Медведев: «Водочное лобби не спит и делает все, чтобы пиво не вернули на стадионы. Надеюсь, что разум возобладает»

Александр Медведев высказался о ситуации с возможным возвращением пива на стадионы.

«Неоднократно и лично, и как представитель «Зенита» говорил о том, что надо вернуть пиво на стадионы. Но водочное лобби, к сожалению, не спит и делает все, чтобы пиво не вернули.

Надеюсь, что в данном случае разум возобладает», – сказал председатель правления «Зенита ».

Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Круглый стол покажет, вернется оно или нет. РФС и РПЛ готовы, только дату скорректируем – представители Минспорта не могут 9 июня»