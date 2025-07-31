ЦСКА отдал Мухина «Сочи» в аренду с правом выкупа

Максим Мухин покинул ЦСКА.

Московский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника в «Сочи » на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца мая 2026 года. У сочинцев будет право выкупа футболиста, а у армейцев – возможность вернуть хавбека до окончания аренды.

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Футболист пропустил большую часть сезона, так как восстанавливался от травмы крестообразной связки колена, которую получил в октябре 2023 года.