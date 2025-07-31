ЦСКА отдал Мухина «Сочи» в аренду с правом выкупа
Максим Мухин покинул ЦСКА.
Московский клуб объявил о переходе 23-летнего полузащитника в «Сочи» на правах аренды.
Соглашение рассчитано до конца мая 2026 года. У сочинцев будет право выкупа футболиста, а у армейцев – возможность вернуть хавбека до окончания аренды.
В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Футболист пропустил большую часть сезона, так как восстанавливался от травмы крестообразной связки колена, которую получил в октябре 2023 года.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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