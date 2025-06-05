Агент Джикии: «Георгием интересуются два клуба из Турции. Сейчас нет смысла говорить – поделимся, когда будет подписан документ»
Агент Георгия Джикии рассказал об интересе к защитнику от клубов из Турции.
«Мы общаемся с клубами по поводу Георгия. В том числе и с заграничными. Есть интерес и из Турции, два турецких клуба им интересуются.
Более подробно сейчас нет смысла об этом говорить. Когда мы будем четко понимать все, и будет подписан документ, мы обязательно поделимся этим. Есть заинтересованность. Но вы знаете, что в любых переговорах есть нюансы, которые надо привести к общему знаменателю», – сказал Владимир Кузьмичев.
В сезоне-2024/25 Джикия выступал за «Химки». В четверг подмосковный клуб начал процедуру банкротства.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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