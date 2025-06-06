Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)

Георгий Джикия не оплатил 50 автоштрафов на общую сумму 52 тысячи рублей.

По информации «Постньюс», в последний раз футболист гасил штрафы в апреле – тогда в «Химках» выдали первую за несколько месяцев зарплату.

Всего с начала года защитник нарушил ПДД 247 раз. Подавляющее большинство штрафов связано с превышением скорости.

За всю историю владения своим Mini Cooper JCW с апреля 2021 года Джикия нарушил правила дорожного движения более 2 тысяч раз.

Вчера «Химки », которые в последние месяцы испытывали серьезные финансовые трудности, начали процедуру банкротства.