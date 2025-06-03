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  • Форвард «Штутгарта» Ундав о критике: «Употребление донер-кебаба стало проблемой, хотя я его не ел, когда не забивал, отказался от шоколада, пил один энергетик вместо четырех. Это все чушь»
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Форвард «Штутгарта» Ундав о критике: «Употребление донер-кебаба стало проблемой, хотя я его не ел, когда не забивал, отказался от шоколада, пил один энергетик вместо четырех. Это все чушь»

Дениз Ундав рассказал о реакции на критику за употребление донер-кебабов.

Донер-кебаб – блюдо турецкого происхождения, которое за последние несколько десятилетий стало фактически национальной немецкой уличной едой. Предварительно замаринованные куски нанизываются на вертикально расположенный вертел, который вращается вокруг нагревательных элементов. По мере поджаривания внешних слоев мяса его срезают ножом, а затем дополнительно измельчают. 

«Вещи, которые раньше вообще не были проблемой, внезапно стали проблемой. Внезапно употребление донер-кебаба стало проблемой.

В интернете писали: «Ундав не бегает, Ундав недостаточно быстр и все такое». Но я не был другим игроком, я был таким же быстрым или, может, не совсем таким быстрым, как всегда, но я не бегал больше или меньше обычного.

Писали, что мой язык тела был неправильным, что я запустила себя. Честно говоря – это просто чушь. Такие обвинения – просто чепуха. Но все становилось все хуже и хуже. Внезапно даже употребление донер-кебаба стало проблемой.

А я вообще не ел донер-кебаб в те недели, когда не забивал. Я отказался от шоколада. И вместо четырех энергетических напитков в неделю я выпивал только один – прямо перед игрой. Но тот факт, что люди так думали обо мне, действительно меня беспокоил.

Для меня важно то, что обо мне думают люди, болельщики, партнеры по команде. И если все хорошо и я счастлив, я могу быть лучшим Денизом. Но когда постоянно слышишь подобные обвинения, начинаешь сомневаться в себе», – сказал Ундав в интервью Süddeutsche Zeitung.

28-летний нападающий забил 9 голов в 27 матчах сезона в Бундеслиге и стал третьим бомбардиром «Штутгарта». При этом он не забивал в чемпионате с середины января по середину апреля.

Ундав получил вызов в сборную Германии на финал четыре Лиги наций.

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Der Tagesspiegel
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