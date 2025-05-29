Агент Шпинев: «Смородская — единственный президент «Локомотива», которого все работники клуба реально боялись»

Вадим Шпинев высказался о работе Ольги Смородской в «Локомотиве».

— В «Локомотиве» вы застали президентство Смородской.

— Через какое-то время после своего назначения она закрыла «Локомотив-2», поэтому мы пересеклись совсем ненадолго (Шпинев сначала работал в селекционном отделе, а потом офицером по безопасности во второй команде – Спортс”). Но скажу так: Ольга Юрьевна — единственный президент «Локомотива» на моей памяти, которого реально боялись.

Плохая она, хорошая — неважно. Все работники клуба ее боялись и уважали, — сказал футбольный агент.