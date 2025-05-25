У Месси 11 голов в 19 матчах сезона за «Интер Майами»

Лионель Месси отметился голом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3).

К 73-й минуте флоридцы проигрывали 1:3, но на 87-й забил Лионель Месси , а на 95-й Теласко Сеговия сравнял счет.

За 19 матчей сезона в составе «Интер Майами » во всех турнирах Месси забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

С 6 голами в МЛС 37-летний Месси – лучший бомбардир «Интер Майами» в этом сезоне.