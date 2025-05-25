У Месси 11 голов в 19 матчах сезона за «Интер Майами»
Лионель Месси отметился голом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3).
К 73-й минуте флоридцы проигрывали 1:3, но на 87-й забил Лионель Месси, а на 95-й Теласко Сеговия сравнял счет.
За 19 матчей сезона в составе «Интер Майами» во всех турнирах Месси забил 11 голов и сделал 2 ассиста.
С 6 голами в МЛС 37-летний Месси – лучший бомбардир «Интер Майами» в этом сезоне.
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