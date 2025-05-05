Семак о травме Вендела: «Он не поможет в ближайших матчах. Потеря такого игрока – удар для «Зенита»

Сергей Семак рассказал, что Вендел выбыл на ближайшие матчи из-за травмы.

Хавбек «Зенита» получил повреждение в игре Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).

— Вендел получил травму. Каково его состояние, есть ли какой-то примерный прогноз? И насколько это серьезный для вас удар перед финишем чемпионата?

— Конечно, потеря такого игрока, безусловно, удар для нашей команды. Уход Клаудиньо, сейчас травма Вендела, конечно, ослабили нашу центральную зону. Нам нужно будет думать, как использовать наших игроков, в каком сочетании играть. Но это футбол, с этим ничего не сделаешь.

К сожалению, в ближайших матчах он нам не поможет, очевидно, исходя из характера того повреждения, которое было у него. И по его самочувствию я думаю, что в этом отношении, наверное, сомнений не много о характере травмы, – сказал тренер «Зенита ».

По окончании сезона Вендел перейдет в «Ботафого» за 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.