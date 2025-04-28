У «Ливерпуля» летом будет один из крупнейших трансферных бюджетов в истории клуба. Цель – 21-й титул

«Ливерпуль» планирует едва ли не рекордные расходы на ближайшее лето.

The Telegraph сообщает, что руководство выделит один из самых больших трансферных бюджетов в истории клуба, поскольку рассчитывает на 21-е чемпионство – рекордное.

«Красные» понимают, что в следующем сезоне конкуренция, скорее всего, будет выше, а потому собираются действовать ближайшим летом активнее, чем прошлым.

Подчеркивается, что основные цели «Ливерпуля» – центральный нападающий и левый защитник.