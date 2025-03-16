«Динамо» – бесхребетная команда, нет лидера – это результат прошлогоднего матча за золото. В лучшем случае будут на пятой-шестой строчке». Заварзин о москвичах

Юрий Заварзин назвал «Динамо» бесхребетной командой.

Московское «Динамо» вчера уступило «Локомотиву » (1:2) в 21-м туре Мир РПЛ и опустилось на пятое место в таблице.

«Я уже много раз говорил, «Динамо» – бесхребетная команда.

Нет и не было реализации тех моментов, которые они создавали в процессе матча. Реализуй, и результат был бы другой. Во втором тайме команда не так настойчиво и упорно играла, как она может, она не проявила всех своих качеств.

В «Динамо» нет лидера, который повел бы за собой к победе. Их бесхребетность – это результат прошлогоднего матча за золото («Динамо» уступило «Краснодару » (0:1) в 30-м туре, и «Зенит » стал чемпионом – Спортс’‘). Там они не проявили себя, и все эти качества продолжают доминировать в этом сезоне.

В лучшем случае «Динамо» будет на пятой-шестой строчке вместе с ЦСКА . «Зенит» и «Спартак» – первое-второе, «Краснодар» – вечно третий, а «Локомотив» – четвертый. Вот и весь расклад», – сказал бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Заварзин.