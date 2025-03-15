Радимов о Карпине: «Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле. Тренер сборной уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются»

Владислав Радимов считает, что Артем Дзюба сыграет за сборную России.

19 и 25 марта национальная команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно.

«Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд. Валерий Георгиевич Карпин поступил мудро, что вызвал Дзюбу. Главный тренер сборной России уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются.

Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле», — сказал бывший футболист «Зенита».

Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно