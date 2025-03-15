Радимов о Карпине: «Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле. Тренер сборной уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются»
Владислав Радимов считает, что Артем Дзюба сыграет за сборную России.
19 и 25 марта национальная команда проведет товарищеские матчи с Гренадой и Замбией соответственно.
«Раз уж его вызвали, он, вероятно, выйдет в стартовом составе и попытается побить рекорд. Валерий Георгиевич Карпин поступил мудро, что вызвал Дзюбу. Главный тренер сборной России уже в том возрасте, когда старые обиды прощаются.
Было бы очень цинично вызвать Дзюбу и не выпустить его на поле», — сказал бывший футболист «Зенита».
Дзюба в сборной – еще вчера он не верил, что при Карпине такое возможно
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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