Властимил Петржела: «Соболев не сможет побить рекорд Дзюбы. Достижение Артема еще долго не превзойдут»
Властимил Петржела считает, что Александр Соболев не побьет рекорд Артема Дзюбы.
«Я думаю, что Соболев не сможет побить рекорд Дзюбы. Достижение Артема поразительно и еще долго не будет превзойдено», – сказал бывший главный тренер «Зенита».
Ранее 36-летний Дзюба забил рекордный 234-й гол и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, обойдя Александра Кержакова.
У 28-летнего Александра Соболева 88 мячей.
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