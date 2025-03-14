«Дзюба – сигма-бой российского футбола ⚽». Актриса Горбань о вызове форварда в сборную
36-летний нападающий «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.
Позже Артем получил вызов в сборную России – впервые с 2021 года – на товарищеские игры с Замбией и Гренадой. В сборной на счету Дзюбы и Кержакова по 30 голов – они делят рекорд.
Актриса и телеведущая Мария Горбань отреагировала на вызов Дзюбы в сборную России, опубликовав видео в сторис.
«Артем Дзюба – сигма-бой российского футбола ⚽», – подписала Горбань сторис.
«Сигма Бой» – песня российских блогеров Betsy и Марии Янковской. Она стала известной в мире благодаря вирусной популярности в TikTok, попав в чарты стриминговых сервисов Spotify и YouTube. Сигма-бой – человек, который выделяется из толпы и сохраняет свою индивидуальность.
Изображение: instagram.com/stories/gorban_masha
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