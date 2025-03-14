Анчелотти об отсутствии Винисиуса на тренировке: «Мы дали ему дополнительный день отдыха, завтра он будет готов помочь нам. У него нет проблем»

Карло Анчелотти объяснил, почему Винисиус Жуниор пропустил тренировку.

Вингер «Реала » сегодня не тренировался с командой. Сообщалось , что его участие в матче с «Вильярреалом » в субботу под вопросом.

«Мы дали ему дополнительный день отдыха, потому что он очень устал. Завтра он будет полностью готов помочь нам. У него нет никаких проблем», – сказал главный тренер мадридской команды.