Анчелотти об отсутствии Винисиуса на тренировке: «Мы дали ему дополнительный день отдыха, завтра он будет готов помочь нам. У него нет проблем»
Карло Анчелотти объяснил, почему Винисиус Жуниор пропустил тренировку.
Вингер «Реала» сегодня не тренировался с командой. Сообщалось, что его участие в матче с «Вильярреалом» в субботу под вопросом.
«Мы дали ему дополнительный день отдыха, потому что он очень устал. Завтра он будет полностью готов помочь нам. У него нет никаких проблем», – сказал главный тренер мадридской команды.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Марио Кортеганы
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