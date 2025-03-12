«Зенит» не проигрывает в текущем розыгрыше Кубка России – 8 побед, 1 ничья

«Зенит» не проигрывает в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России.

Сегодня команда Сергея Семака обыграла «Ростов» со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Пути РПЛ.

Сине-бело-голубые выиграли 8 из 9 матчей в текущем розыгрыше турнира. Исключение – ничья с «Акроном» (1:1) на групповом этапе.

Ответный матч «Зенита» и «Ростова» состоится 15 апреля.