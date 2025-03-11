«Спартак» не проявляет предметного интереса к Кисляку. Полузащитник не намерен покидать ЦСКА (Иван Карпов)
«Спартак» не рассматривает возможность подписания Матвея Кисляка.
Ранее появилась информация об интересе красно-белых к 19-летнему полузащитнику ЦСКА.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что агент Кисляка Александр Маньяков обменивался мнениями с одним из скаутов «Спартака», однако клуб нацелен на усиление полузащиты другими игроками.
Отмечается, что ЦСКА согласился бы отпустить воспитанника только в зарубежный клуб. Сам Кисляк также не намерен покидать клуб в ближайшем будущем.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что у игрока 5-детний контракт, так что «даже не о чем говорить».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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