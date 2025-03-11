«Спартак» не проявляет предметного интереса к Кисляку. Полузащитник не намерен покидать ЦСКА (Иван Карпов)

«Спартак» не рассматривает возможность подписания Матвея Кисляка.

Ранее появилась информация об интересе красно-белых к 19-летнему полузащитнику ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что агент Кисляка Александр Маньяков обменивался мнениями с одним из скаутов «Спартака », однако клуб нацелен на усиление полузащиты другими игроками.

Отмечается, что ЦСКА согласился бы отпустить воспитанника только в зарубежный клуб. Сам Кисляк также не намерен покидать клуб в ближайшем будущем.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил , что у игрока 5-детний контракт, так что «даже не о чем говорить».