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  • «В 90-е мы играли на каше, полей вообще не было. Подумаешь, два тура надо сыграть при минусе. Не трагедия». Мамедов о предложении начинать весеннюю часть РПЛ позже
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«В 90-е мы играли на каше, полей вообще не было. Подумаешь, два тура надо сыграть при минусе. Не трагедия». Мамедов о предложении начинать весеннюю часть РПЛ позже

Рамиз Мамедов отреагировал на предложение начинать вторую часть сезона позже.

«Когда я был игроком, полей как таковых вообще не было. Сейчас в РПЛ все поля хорошие и подготовленные, на них можно играть. В 90-е мы играли на каше, их условий у нас и близко не было.

Нет ничего страшного в том, что сезон начинается в конце февраля или начале марта. Через пару недель уже будет плюсовая температура. Подумаешь, два тура надо сыграть при минусе или при нуле. Это не трагедия», – сказал бывший защитник «Спартака». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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