Олег Романцев: «Давайте верить в золотую весну «Спартака»! Еще после матча в Питере сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть»
После 19 матчей красно-белые с 40 очками делят 2-е место с «Зенитом», отставая на 3 балла от «Краснодара», у которого на игру больше.
— Как оцените шансы «Спартака» в чемпионской гонке? Верите, что эта команда способна выиграть золото?
— Еще в начале сезона, после матча «Спартака» в Питере (0:0), я сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть. Да, сыграли вничью, но, глядя на то, как команда не цеплялась за этот результат, а до последнего билась только за победу, убедился: эти ребята способны на многое!
Признаюсь, потом, чуть поостыв, я подумал: а может, поспешил, погорячился? Но сейчас понимаю — повод для этого был. И подтверждается тем, как «Спартак» шел дальше, становился крепче, обретая горячий и неуступчивый характер тренера, которому верят и футболисты, и болельщики.
Потому, думаю, после победы на «Оренбургом» фанаты с уверенностью могли сказать: «Деян, сегодня ты свой среди своих!» Так что давайте верить в золотую весну «Спартака»! – сказал бывший тренер «Спартака» и сборной России.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий