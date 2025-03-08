Олег Романцев: «Давайте верить в золотую весну «Спартака»! Еще после матча в Питере сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть»

Олег Романцев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне Мир РПЛ.

После 19 матчей красно-белые с 40 очками делят 2-е место с «Зенитом », отставая на 3 балла от «Краснодара», у которого на игру больше.

— Как оцените шансы «Спартака» в чемпионской гонке? Верите, что эта команда способна выиграть золото?

— Еще в начале сезона, после матча «Спартака» в Питере (0:0), я сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть. Да, сыграли вничью, но, глядя на то, как команда не цеплялась за этот результат, а до последнего билась только за победу, убедился: эти ребята способны на многое!

Признаюсь, потом, чуть поостыв, я подумал: а может, поспешил, погорячился? Но сейчас понимаю — повод для этого был. И подтверждается тем, как «Спартак» шел дальше, становился крепче, обретая горячий и неуступчивый характер тренера, которому верят и футболисты, и болельщики.

Потому, думаю, после победы на «Оренбургом» фанаты с уверенностью могли сказать: «Деян , сегодня ты свой среди своих!» Так что давайте верить в золотую весну «Спартака»! – сказал бывший тренер «Спартака » и сборной России.