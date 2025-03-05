17-летний Нванери – игрок февраля в «Арсенале». Хавбек забил «Ман Сити» и сделал ассист в игре с «Лестером»

17-летний Итан Нванери стал лучшим футболистом месяца в «Арсенале».

Английский полузащитник набрал 54% голосов в опросе болельщиков и опередил Габриэла Магальяэса , Микеля Мерино и Юрриена Тимбера .

В пяти февральских играх Нванери забил гол – в ворота «Ман Сити» (5:1) – и отдал первый ассист за взрослую команду лондонцев – против «Лестера» (2:0).

Всего в 27 матчах сезона Итан забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его подробная статистика выступлений – здесь .

7:1 – что устроил «Арсенал»! Разгром в ЛЧ после такого блеклого февраля