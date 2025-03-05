17-летний Нванери – игрок февраля в «Арсенале». Хавбек забил «Ман Сити» и сделал ассист в игре с «Лестером»
17-летний Итан Нванери стал лучшим футболистом месяца в «Арсенале».
Английский полузащитник набрал 54% голосов в опросе болельщиков и опередил Габриэла Магальяэса, Микеля Мерино и Юрриена Тимбера.
В пяти февральских играх Нванери забил гол – в ворота «Ман Сити» (5:1) – и отдал первый ассист за взрослую команду лондонцев – против «Лестера» (2:0).
Всего в 27 матчах сезона Итан забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его подробная статистика выступлений – здесь.
7:1 – что устроил «Арсенал»! Разгром в ЛЧ после такого блеклого февраля
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Арсенала»
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