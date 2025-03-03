У Консейсау мышечная травма. Вингер «Юве» пропустит 10 дней
Франсишку Консейсау получил мышечное повреждение.
Как сообщает «Ювентус», игрок почувствовал дискомфорт в мышцах правого бедра. В связи с этим сегодня утром он прошел рентгенологическое обследование.
Медобследования подтвердили у полузащитника мышечную травму бедра.
По данным ilBiancoNero, восстановление португальца займет 10 дней. Сегодня туринцы сыграют в Серии А с «Вероной», а 9 марта – с «Аталантой». Матч с «Фиорентиной» пройдет 16 марта.
В текущем сезоне Консейсау провел 18 матчей в Серии А, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. С полной статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
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